RADWIMPSの楽曲歌った上白石萌音、野田洋次郎が賞賛「すごい歌手だなと思います」
女優の上白石萌音（27歳）が、11月28日に放送された音楽番組「ミュージックステーション」（テレビ朝日系）に出演。RADWIMPSの楽曲を歌い、野田洋次郎から「萌音さんの歌は無理に足したり引いたりせずにまっすぐに届いてくるので、すごい歌手だなと思います」と賞賛を受けた。
先日、トリビュートアルバムが発売されたRADWIMPSと、そのアルバムに歌手として参加した上白石萌音が番組のゲストとして登場。上白石はRADWIMPSの前で「なんでもないや（movie ver.）」を披露することになり、「予期せぬ事態が起きております。がんばります」とコメントする。
上白石は学生時代から大のRADWIMPSファンで、デビューアルバムで「なんでもないや（movie ver.）」をカバーしており、野田洋次郎が「萌音ちゃんの歌を生で聴くのも久しぶりなので楽しみです」と話すと、上白石は「がんばります。愛と感謝を（ピアノで参加した）清塚（信也）さんと共に込めたいと思います。贅沢な夜です」と語った。
そして、楽曲を披露した後、野田から「やっぱり萌音さんの歌は無理に足したり引いたりせずにまっすぐに届いてくるので、すごい歌手だなと思います。あらためて、すごい歌を歌ってくれてありがとうございます」と賞賛。上白石は笑いながら「（野田）洋次郎さんが作ったんですよ！」と返した。
先日、トリビュートアルバムが発売されたRADWIMPSと、そのアルバムに歌手として参加した上白石萌音が番組のゲストとして登場。上白石はRADWIMPSの前で「なんでもないや（movie ver.）」を披露することになり、「予期せぬ事態が起きております。がんばります」とコメントする。
そして、楽曲を披露した後、野田から「やっぱり萌音さんの歌は無理に足したり引いたりせずにまっすぐに届いてくるので、すごい歌手だなと思います。あらためて、すごい歌を歌ってくれてありがとうございます」と賞賛。上白石は笑いながら「（野田）洋次郎さんが作ったんですよ！」と返した。