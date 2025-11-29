¡Ú»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯ ÎÏ¶¯¤¤ËöµÓ¤Ç³®ÀûÌç¾ÞÇÏ¥â¥ó¥¸¥åー¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë
Âè19²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥× ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¤¬Í¥¾¡
¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï¡©
º£Ç¯¤Ç45²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤¬11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤ÆYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Æ¥ìÅì¶¥ÇÏ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤ÏÁíÀª20Ì¾¤Î¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤Ë¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Ì¾¥ìー¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£²ó¤Ï»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Î¶¥ÇÏÎò¤ò¸Ø¤ë¥é¥¤¥¿ー¡¦Ê¡Öº¤¬ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë1999Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤ò¾Ò²ð¡£
¸÷¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤¿ÆÃÊÌ¤¹¤®¤ë"¼ç¿Í¸ø"
É®¼Ô¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö"¼ç¿Í¸ø"¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÎÇÏ¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
·ìÅýÅª¤Ë¤âÅö»þÌµÅ¨¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥¢ー¡¦¥µ¥ó¥Çー¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤òÉã¤Ë»ý¤Á¡¢¹õ¼¯ÌÓ¤ÎÇÏÂÎ¤È´é¤Ë¤Ï¥¹ー¥Ã¤ÈºÙ¤á¤ÎÎ®À±¤¬Î®¤ì¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¥¤¥±¥á¥ó´é¡£
¤·¤«¤âµ³¼ê¤ÏÅö»þ¤«¤é¥È¥Ã¥×¤ò¤Ò¤¿Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉðË¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¿ーÀÈ´·²¡£¶¥ÇÏ¤ò¸«»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾¯Ç¯¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
3ºÐ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Ç¤Ï¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¤ä¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥íー¤é¤ÈÀ¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁè¤¤¡¢µÆ²Ö¾Þ¤ò½ª¤¨¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µー¤È¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥Àー¤È¤¤¤¦Æ±´ü¤Î³°¹ñ»ºÇÏ¤¿¤Á¤ÈGⅠÀïÀþ¤Ç·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¾ï¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÈÁè¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¤Î3ºÐ»þ¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï9Àï5¾¡¡£
¶¥ÁöÇÏºÇÂç¤Î±ÉÍÀ¤Ç¤¢¤ë¥Àー¥Óー¤òÀ©¤·¤¿¤¬¡¢GⅠ¤Ï4Àï¤·¤Æ¥Àー¥Óー¤Î1¾¡¤Î¤ß¡£¤¢¤È¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ËÀËÇÔ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¤ÏAJCC¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Î3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤ÆÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¤òÀ©ÇÆ¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎGⅠ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄÏ¤ó¤À¤¬¡¢¼¡Áö¤ËÁª¤ó¤ÀÊõÄÍµÇ°¤Ç½éÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥Àー¤ÎÁ°¤Ë´°ÇÔ¡£½©½ïÀï¤ËÁª¤ó¤ÀµþÅÔÂç¾ÞÅµ¤ÏÄ´À°ÉÔÂ¤¬¤¿¤¿¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥ïー¥¹¥È¤Î7Ãå»´ÇÔ¡£
¸«¤»¾ì¤Î¤Ê¤¤¥ìー¥¹±¿¤Ó¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃ¯¤â¤¬¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸ç¤ê¡¢Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤Ï4ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¤Þ¤ÇÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤ÎÎ®¤ì¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÁ°¤ò¹Ô¤¯ÇÏ¤¿¤Á¤ò¤´¤Ü¤¦È´¤¤Ë¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÁê¼ê¤Ë¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤ËÇÔ¤ì¤ë¤â¡¢ºÆ¤ÓÁÉ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë......
¤Þ¤ë¤Ç¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¹¥Èー¥êーÀ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤À¤Ã¤¿¡£
ÎÏ¶¯¤¤ËöµÓ¤Ç¡¢³®ÀûÌç¾ÞÇÏ¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë
¤³¤ÎÇ¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Ë¤Ï7Æ¬¤Î³°¹ñÇÏ¤¬ÍèÆü¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ¶Ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥â¥ó¥¸¥åー¡£
¤ª¤è¤½1¥«·îÈ¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³®ÀûÌç¾Þ¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µー¤¬·üÌ¿¤ÊÆ¨¤²¤ò¸«¤»¤¿Ãæ¡¢Æ»°ÇÏ¾ì¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁö¤ê¤ÇÈ¾ÇÏ¿Èº¹¤À¤±º¹¤·ÀÚ¤ê¾¡Íø¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë1Ç¯Á°¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¤Ï¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µー¤Î3Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µー¤òÉé¤«¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎºÂ¤Ë·¯Î×¤·¤¿ÇÏ¤¬¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë――ÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Ï¢Àï¤ÎÈè¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÏËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦ºÇ¶¯ÇÏ¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥â¥ó¥¸¥åー¤ò1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÎÆüËÜÇÏ¤ÏGⅠÇÏ¤¬3Æ¬¤Î¤ß¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ°Áö¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¤Ï¡ÖÆüËÜÁíÂç¾¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ2ÈÖ¿Íµ¤¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
Åìµþ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇGⅠ¤Ð¤«¤ê¤òÁö¤Ã¤Æ¡Î2¡¦0¡¦1¡¦0¡Ï¤ÈÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÉñÂæ¡£Á°Áö¤Î¤è¤¦¤ÊËöµÓ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¹¥¾¡ÉéÉ¬»ê¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Åö»þÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µー¤ÎÅ¨Æ¤¤Á¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡£º£»×¤¨¤Ð¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾®¤µ¤Ê´êË¾¤À¤¬¡¢¥²ー¥È¤¬³«¤¤¤¿150ÉÃ¸å¡¢¤½¤ì¤Ï¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ö¥é¥¹¥â¥¢¤¬Ê¿¶Ñ¥Úー¥¹¤ÇÆ¨¤²¤ëÃæ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¤ÏÃæÃÄ¤ä¤ä¸å¤í¡¢¥â¥ó¥¸¥åー¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤í¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ç¿Ê¤à¤È¡¢Âç¥±¥ä¥¤ò²á¤®¤ë¤³¤íÊÕ¤ê¤«¤é2Æ¬¤Ï³°¤Ë½Ð¤Æ½ù¡¹¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
·Þ¤¨¤¿ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¡£ÇÏ·²¤¬Ä¾Àþ¤Î²£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
Àè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¹á¹Á¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥¸¥§¥Ê¥¹¤ò»Ä¤ê200m¤ò²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸ò¤ï¤·¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¤¢¤È¤Ï¸åÂ³¤ò·Þ¤¨·â¤ÄÂÎÀ©¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¥â¥ó¥¸¥åー¤¬¿¤Ó¤ò·ç¤¤¤Æ¼ºÂ®¡£
°ìÊý¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÀèÆ¬¤Ç¥´ー¥ë¡£2Ãå¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥¸¥§¥Ê¥¹¤¬»Ä¤ê¡¢ÇÏÏ¢¤Ï23,190±ß¤È¤¤¤¦ÂçÇÈÍð¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÁ¯¤ä¤«¤¹¤®¤ë¤Û¤É¡¢¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µー¤ÎÅ¨Æ¤¤Á......ÈÝ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤òÀ©¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¡£ÆüËÜÁíÂç¾¤È¤·¤Æ¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤¿Èà¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö¼ç¿Í¸ø¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¶¥ÁöÇÏ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£Ê¸¡¿Ê¡Öº ¹°
¢¨Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¶¥ÇÏ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤ÏÇÛ¿®¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï¡©¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¡ª
¶¥ÇÏ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÉðË¤ä¼ã¤¥¹¥¿ー¥¸¥ç¥Ã¥ー¤Îºä°æÎÜÀ±¡¢¤½¤·¤ÆÌÚÂ¼Å¯ÌéÄ´¶µ»Õ¤äÍ§Æ»¹¯É×Ä´¶µ»Õ¤Ê¤ÉÁíÀª20Ì¾¤Î¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤¬»×¤¤½Ð¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤ÎÆ°²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
URL¡§https://youtu.be/98UfZdiwcRE?si=iXjAhAwNbNgQoaBq
¡Ú»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Û¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹ ¤³¤ì¤¾ÆüËÜÁíÂç¾¡ªÎÏ¶¯¤¯¿¤Ó¤¿¾å¤¬¤ê32ÉÃ7¤Î¾×·â
¡Ú»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Û¥á¥¢¥¸ー¥Éー¥Ä ³°¹ñÇÏ¤¬4Ãå¤Þ¤ÇÆÈÀê ´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÃ¡¤¤Î¤á¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÇÏ¤¿¤Á
¡Ú»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Û¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢ ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ·ºÍµ³¼ê¥¹¥ß¥è¥ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤ò¥Ö¥Ã¥Á¥®¥ê¡ª