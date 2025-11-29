20キロ減量成功の小阪由佳「ダイエットは得意」秘けつは「毎日…」
実業家でタレントの小阪由佳（40）が29日、都内で行われた写真集『until the end〜裸洗〜』と、書籍『六本木洗脳』の合同発売記念イベントに出席。過去に“激太り”も経験した小阪は「ダイエットが得意」といい、秘けつを明かした。
【写真】スッキリ痩せた！二の腕あらわなワンピース姿を見せる小阪由佳
ピークからマイナス20キロの減量に成功したこともあるという小阪。秘けつは「体重計を毎日乗ること」だと明かした。「食べたものは必ず体につく。次の日に処理にすれば大丈夫です」と語った。
続けて「体重計に乗れば嫌でも直視する。ちょっと太ったなという時に体重計に乗らないというのは注意です」と伝えた。食事のポイントも明かし「好きなものを少しずつ。たくさんは食べないようにする」と話した。
小阪は、1985年6月27日生まれ、神奈川県出身。「ミスマガジン2004」グランプリを受賞。その後、CM、バラエティー番組、ドラマ、映画に多数出演。09年に芸能界引退後は、保育園プロデュースやメンタルコーチングなどさまざまな資格を取得し幅広く活動。現在、「株式会社グラビアアイドル」を立ち上げ、代表兼タレントとして芸能界復帰を果たしている。
今回発売する写真集『until the end〜裸洗〜』は自身17年ぶりの写真集。ミスマガジン受賞から約20年、40歳を迎えた今だからこそ撮れる“覚悟の1冊”。「株式会社グラビアアイドル代表取締役社長」としても活動する小阪の現在地を写した、17年ぶりの最新写真集。
書籍『六本木洗脳』は、ブレイク後の炎上、支配と依存の関係、“姉さん”成り代わりブログ騒動、激太りライブ――。2000年代の渋谷・六本木の空気とネット黎明期の暴力性を当事者の言葉で記し、「どう抜け出したか」まで書いた回復ドキュメント。
