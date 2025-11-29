サンフランシスコ・ジャイアンツは西武からポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す今井達也投手（27）の移籍先として最有力とみられている。

今オフはテネシー大から迎えた新監督トニー・ビテロ氏に加え、ブルワーズ傘下3Aで投手コーチを務めていたジャスティン・メッケージ氏を新たな投手コーチに採用した。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は、ジャイアンツがメッケージ氏を起用した理由について分析している。

ブルワーズは今年、MLB最高勝率を記録し、過去8年で7度ポストシーズンに進出。継続的な投手育成の成功が、その強さの基盤となってきた。一方、ジャイアンツの問題は投手陣のトップ層ではなく“下の層”にあった。防御率でリーグ平均以下の投手が50イニング以上投げた総イニング数は、ブルワーズの424回に対しジャイアンツは962回と実に2倍以上に達していた。層の薄さが競争力を削いでいた格好だ。

メッケージ氏の最大任務は、この投手陣の底上げである。代役登板で試合が崩壊するのではなく、代役でも勝負できる投手陣を構築すること。これこそ「ジャイアンツ版マンハッタン計画」と表現される挑戦だ。

ジャイアンツは今井獲得に1億5000万ドル（約235億円）レベルの投資を行うと見られている。しかし、チームの成功を左右するのは単なるスター選手獲得ではなく、層の厚さを築く日々の積み重ねだ。もしジャイアンツがブルワーズ並みの投手層を実現できれば、宿敵ドジャースとの差を縮め、再びポストシーズンへ戻る可能性は大きく高まるだろう。