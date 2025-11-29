今回は、夫が不倫相手と突然家にあらわれたエピソードを紹介します。

家で仲の良さを見せつけるなんて…

「夫とは結婚して7年目ですが、今でも仲良し。夫は育児や家事もかなりやる方ですし、子供たちもパパが大好き。しかし、ある日ふとしたことから夫の不倫が発覚。しかも1年も関係があったようで……。ちなみに不倫相手は会社の後輩です。

夫に問い詰めると『不倫相手とは別れた』と言って、泣きながら土下座してきました。しかし夫は『本当にいい子なんだ』と未練がましいことを言ってきて……。

さらに、この前夫は不倫相手を突然家に連れてきて、不倫相手が謝罪しようとしたら夫は『いや、悪いのは君じゃない、俺なんだ』となぜか不倫相手をフォロー。さらに不倫相手に『君に辛い思いをさせて悪かった』『妻に謝ってくれてありがとう』と言い、私の前で2人の仲の良さを見せつけられイライラしたし、『なんだ、この人たちまだ愛し合ってるんじゃないの』と気付き、一気に興覚めしました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年1月）

▽ 夫は妻に「絶対にもう不倫しないから、離婚しないでくれ」と何度も謝罪してきたそうですが、この感じじゃまた不倫しそうですよね……。にしても無神経すぎますね。

