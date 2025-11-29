現役最高の“鉄人”ミケル・ブリッジズが574試合連続出場でNBA歴代3位タイに浮上

11月29日（現地時間28日）。ニューヨーク・ニックスのミケル・ブリッジズが、ミルウォーキー・バックス戦に先発出場した。198センチ94キロのウイングプレーヤーは、この試合でNBAキャリア通算574試合目となり、2018年から1試合も欠場することなくコートに立ち続けている。

デビューから1試合も欠場せずに500試合連続で出場したのはNBA史上6人目。ブリッジズが574試合まで記録を伸ばしたことで、テリー・タイラー（元デトロイト・ピストンズほか）と並び、NBA歴代3位タイに浮上。

ブリッジズの上にいるのはジャック・トワイマン（元シンシナティ・ロイヤルズ）の609試合連続、レッド・カー（元シラキュース・ナショナルズほか）の844試合連続のみ。ちなみに、タイラーは1980年代終盤、トワイマンとカーはどちらも1960年代中盤までプレーしていた選手のため、1990年代以降に限定すると、ブリッジズはNBAデビューから最長記録を残していることになる。

ただし、NBA入りからではなく、NBAキャリアにおける連続出場記録で見ると、AC・グリーン（元ロサンゼルス・レイカーズほか）が1986年から2001年にかけて1192試合という超人的な記録を樹立している。

この記録にはまだまだ遠いものの、ブリッジズは欠場せずに試合へ出場し続けているだけではない。直近4シーズンのうち、3度も合計出場時間でリーグトップに立ち、4シーズンすべてで2800分以上プレーしてきた。

フェニックス・サンズ、ブルックリン・ネッツ、現在はニックスと、所属チームが変わっても攻防両面で活躍するブリッジズは、現役最強の“鉄人”と言っていいはずだ。