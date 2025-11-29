「おまつり！ピース電器店」1巻が本日発売！ ゆかいなSFコメディの新シリーズ前作「おまかせ！ピース電器店」の新装版も刊行
【「おまつり！ピース電器店」1巻】 11月29日 発売 価格：880円
令和の今こそピース！
「お悩みはピース電器におまかせ！」
(C)能田達規 / ヒーローズ
ヒーローズは、マンガ「おまつり！ピース電器店」の1巻を11月29日に発売する。価格は880円。
本作は能田達規氏が手掛けるSFコメディ。1990年代後半に「週刊少年チャンピオン」で連載されていた「ピース電器店」の新シリーズとなっている。
なお単行本1巻の刊行を記念して、応援書店にて購入者限定特典が配布される。
また、シリーズ前作となる「おまかせ！ピース電器店」新装版も電子書籍で同時発売される。【「おまつり！ピース電器店」1巻あらすじ】
令和の今こそピース！
ゆかいなSFコメディ『ピース電器店』、新シリーズ開幕!!
「お悩みはピース電器におまかせ！」
科学で世の中をすこし楽しくする、おまつり騒ぎのあの一家が帰ってきた。
1990年代後半に週刊少年チャンピオンで連載されていた
『ピース電器店』シリーズが、四半世紀の時を経て令和に大復活!!
(C)能田達規 / ヒーローズ