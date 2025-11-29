ÃæÅç¤ß¤æ¤¡¢49ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°ì¼ù¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
ÃæÅç¤ß¤æ¤¤¬49ËçÌÜ¡¢¼«¿È½é¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÊDL¤Î¤ß¡Ë¡Ö°ì¼ù¡×¡Ê¥è¥ß¡§¤¤¤Á¤¸¤å¡Ë¤òËÜÆü11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë24»þ¤«¤éÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
Æ±¶Ê¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢Æ£¸¶µ¨Àá¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHK BSÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ø¤Þ¤°¤À¤é²°¤Î¥Þ¥ê¥¢¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢2025Ç¯3·î¤ËNHK BS4K¤Ç½éÊüÁ÷¡¢¤½¤·ËÜÆü11·î29Æü¤Ë¤ÏÁ°ÊÔ¡¢12·î6Æü¤Ë¤Ï¸åÊÔ¤¬NHK¡¡BS¤ÇÊüÁ÷¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¤Î¾®Àâ¡Ø¤Þ¤°¤À¤é²°¤Î¥Þ¥ê¥¢¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ºá¤òÇØÉé¤¤Ì¿¤Î²Ð¤¬¾Ã¤¨¤«¤±¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢¼«¤é¤Î²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´¶Æ°ºî¡£¤½¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ê¥¢¤È»çÌæ¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢Á°ÊÔ¤Ç¤Ï1¥³¡¼¥é¥¹ÌÜ¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï2¥³¡¼¥é¥¹ÌÜ¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¹½À®¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î2Æü¤è¤ê¡È»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î¡¢²Î¤¬¤¢¤ë¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ·à¾ìÈÇ LIVE¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2¡Ù¤¬Á´¹ñ¸ø³«·èÄê¡£2022¡Á2024Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ·à¾ìÈÇ ¥é¥¤¥ô¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼ 2007-2016 ²ÎÎ¹¡Á±ï²ñ¡Á°ì²ñ¡Ù¡Ê2022Ç¯1·î¸ø³«¡Ë¡¢¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤ ·à¾ìÈÇ ¥é¥¤¥ô¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼2¡Ù¡Ê2022Ç¯12·î¸ø³«¡Ë¡¢¡ØÃæÅç¤ß¤æ¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö²Î²ñVOL.1¡×·à¾ìÈÇ¡Ù¡Ê2024Ç¯12·î¸ø³«¡Ë¤Î·à¾ìÈÇ3ºîÉÊ¤ò°ìµó¾å±Ç¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤21Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·MV½¸¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù¤È¡¢Ì¾È×¡ØSingles 2000¡Ù¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¤¬12·î17Æü¤ËÆ±»þÈ¯Çä¡£Î¾ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿Î¾ºîÉÊ¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤â¸ø³«Ãæ¤À¡£ÃæÅç¤ß¤æ¤¤ÎMV½¸¤ÎÂè£³ÃÆ¤Ï2007¡Á2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê7ºîÉÊ¤ÎMV¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Îµ®½Å¤ÊÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
1994¡Á2000Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤È¡¢¤½¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶ÊÁ´14¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØSingles 2000¡Ù¡£¡ÖÃÏ¾å¤ÎÀ±¡×¡Ö¶õ¤È·¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡×¡ÖÎ¹¿Í¤Î¤¦¤¿¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¡ÖÌ¿¤ÎÊÌÌ¾¡×¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¦¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¡×¡Ö»å¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë»þÂå¤Î¶õµ¤¤òÂª¤¨¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬LA¤Îµð¾¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Þ¡¼¥«¥Ã¥»¥ó¤Ë¤è¤ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êË¤«¤Ê²»Áü¤Ë¾º²Ú¡£¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òBlu-spec CD2¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿Á´14¶Ê¤Î²»¸»¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë1Ëç¡£
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£MV½¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²¸ÃÎ¤é¤º¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÃæÅç¤ß¤æ¤¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ÎÅ¸¼¨¡¢¡ØSingles 2000¡Ù¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥á¥Ã¥»¡¼¥¸´ë²è¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤äµìÉè¥Õ¥§¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦À¥Èø°ì»°¤È²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÅÄ²È½¨¼ù¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ/¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éµ®½Å¤Ê¥Ñ¥Í¥ë¤ò3ÅÀÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
◾️¡Ö°ì¼ù¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î30Æü
»ÅÍÍ¡§ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÊDL¤Î¤ß¡Ë
Á´£±¶Ê
ÉÊÈÖ¡§YCCI-10599
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®¡§\261¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Û¤«
iTunes Store / ¥ì¥³¥Á¥ç¥¯ / mora / Amazon Â¾
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§¡¡https://nakajimamiyuki.lnk.to/ichiju
◾️ºÇ¿·MV½¸¡ØTHE FILM of Nakajima Miyuki ¶¡Ù
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡û»ÅÍÍ¡§Blu-ray¡ÊÁ´7±ÇÁü ¡Ü ÆÃÅµ±ÇÁü3¡Ë
Blu-ray²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§YCXW-10038
Blu-ray¹ØÆþ¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1204
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FPFQSDWC|B0FPFSMPY1
¡û»ÅÍÍ¡§DVD¡ÊÁ´7±ÇÁü ¡Ü ÆÃÅµ±ÇÁü3¡Ë
DVD²Á³Ê¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§YCBW-10112
DVD¹ØÆþ¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1205
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FPFRHZCQ|B0FPFSQP7Q
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¡¼ýÏ¿±ÇÁü
1.¡Ö¿´²»¡Ê¤·¤ó¤ª¤ó¡Ë¡× ´Æ½¤¡§²¬ÅÄËûÎ¤ / ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§²£»³Íµ°ìÏ¯¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡Ë¡ö2023Ç¯È¯É½
¡Ê2023Ç¯£¹·î13ÆüÈ¯ÇäSG /±Ç²è¡Ø¥¢¥ê¥¹¤È¥Æ¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Ü¤í¤·¹©¾ì¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
2.¡Ö¶æ¡Ê¤È¤â¡Ë¤Ë¡× ´ÆÆÄ¡§²§Ä¹ Íµ¡¡¡ö2023Ç¯È¯É½
¡¡¡Ê2022Ç¯12·î14ÆüÈ¯ÇäSG /¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØPICU¾®»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
3.¡ÖÇþ¤Î±´¡× ´ÆÆÄ¡§´Ø ÏÂÎ¼ ¡ö2024È¯É½
¡¡ ¡Ê2014Ç¯10·î29ÆüÈ¯ÇäSG /£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
4.¡Ö²¸ÃÎ¤é¤º¡× ´ÆÆÄ¡§²§Ä¹ Íµ ¡ö2012Ç¯È¯É½
¡¡¡Ê2012Ç¯10·î10ÆüÈ¯ÇäSG /ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþÁ´ÎÏ¾¯½÷¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
5.¡Ö¹ÓÌî¤è¤ê¡× ´ÆÆÄ¡§²§Ä¹ Íµ ¡ö2011Ç¯È¯É½
¡¡¡Ê2011Ç¯10·î26ÆüÈ¯ÇäSG /TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÆî¶ËÂçÎ¦¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ë
6.¡Ö°¦¤À¤±¤ò»Ä¤»¡× ´ÆÆÄ¡§²§Ä¹ Íµ ¡ö2010Ç¯È¯É½
¡¡¡Ê2009Ç¯11·î4ÆüÈ¯ÇäSG /Á´¹ñÅìÊõ·Ï¡Ø¥¼¥í¤Î¾ÇÅÀ¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
7.¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡× ´ÆÆÄ¡§²§Ä¹ Íµ¡¡¡ö2007Ç¯È¯É½
¡¡¡Ê2007Ç¯7·î11ÆüÈ¯ÇäSG /MBS,TBS·Ï¡ØÀ¤³¦¥¦¥ë¥ë¥óÂÚºßµ¡È¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡É¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
¢¡ÆÃÅµ±ÇÁü
¡¦¡Ö¶ä¤ÎÎ¶¤ÎÇØ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡× /¡¡±Ç²è¡¡¡ØDr.¥³¥È¡¼¿ÇÎÅ½ê¡Ù¡¡Í½¹ðÊÔ
¡¦¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¡¡/ ±Ç²è¡¡¡Ø¥·¥µ¥à¡Ù¡¡Í½¹ðÊÔ¡Ê¡ö¡Ö¥à¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£¡Ë
¡¦¡ÖÊé¾ð¡×¡¡/ ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡ØÂÓ¥É¥é¥Þ·à¾ì¡Ù¡¡µÓËÜ ÁÒËÜ æâ¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¤Î¶¿¡×¼çÂê²Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡¡¡ÖÊé¾ð¡×¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
¢¡ÀèÃåÆÃÅµ
¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊB5¥µ¥¤¥º¡Ë¡×
¾ÜºÙ¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1589
◾️¡ØSingles 2000¡Ù¡Ú¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦Blu-spec CD2¡Û
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§YCCW-10432
»ÅÍÍ¡§Blu-spec CD2
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1206
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FPFXHVSG
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
1.ÃÏ¾å¤ÎÀ±¡¡¡¡¡¡
¡ÊNHK¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡ÁÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¡Á¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
2.¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¦¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È ¡¡
¡ÊNHK¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡ÁÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¡Á¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
3.½Ö¤¤â¤»¤º
¡Ê±Ç²è¡Ø³Ø¹»III¡Ù¼çÂê²Î¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë
4.»ä¤¿¤Á¤Ï½Õ¤ÎÃæ¤Ç
¡Ê±Ç²è¡ØÂç¤¤¤Ê¤ë´°¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
5.Ì¿¤ÎÊÌÌ¾¡¡¡¡
¡ÊTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ»¼Ô¤Î¹Ô¿Ê¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
6.»å¡¡
¡ÊTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ»¼Ô¤Î¹Ô¿Ê¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
7.°¦¾ðÊª¸ì¡¡¡¡
¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ï¤ß¤À¤··º»ö¾ðÇ®·ÏPart ¶¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
8.¹¬¤»¡¡¡¡
¡Ê¾®ÎÓ¹¬»Ò¤Ø¤ÎÄó¶¡¶Ê¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¡Ë
9.¤¿¤«¤¬°¦¡¡¡¡
¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ï¤ß¤À¤··º»ö¾ðÇ®·Ï¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
10.ÌÜ¤ò³«¤±¤ÆºÇ½é¤Ë·¯¤ò¸«¤¿¤¤
11.Î¹¿Í¤Î¤¦¤¿¡¡
¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²È¤Ê¤»Ò2¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
12.SE¡¦TSU¡¦NA¡¦KU¡¦TE¡¡¡¡
13.¶õ¤È·¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¡
¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²È¤Ê¤»Ò¡Ù¼çÂê²Î¡¦±Ç²è¡Ø²È¤Ê¤»Ò¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
14.¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª
¡Ê½»Í§À¸Ì¿¡É¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥Õ¡ÉCM¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡Ë
¢¡ÀèÃåÆÃÅµ
¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×
¾ÜºÙ¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1589
◾️¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ÃæÅç¤ß¤æ¤´ØÏ¢¾¦ÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦À¥Èø°ì»°¤È²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÅÄ²È½¨¼ù¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡Ê¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ë
¼Â»ÜÆü¡¡2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)
³«ºÅ»þ´Ö¡¡19¡§30¥¹¥¿¡¼¥È¡¡/¡¡½¸¹ç»þ´Ö19¡§15
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡¡¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½É9F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÃæÅç¤ß¤æ¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ÃæÅç¤ß¤æ¤ ¥¹¥¿¥Ã¥ÕX