椎乃味醂が、数々のアーティストを迎え制作したコラボEP『ハーモニー』と自身2枚目のアルバム作品となるボカロアルバム『解釈系』を本日同時リリースした。

コラボEP『ハーモニー』は、YouTube登録者数176万・総再生数11億回超えの“Reol”を迎えた 「モザイク feat. Reol」、エモーションを歌声に宿し、ジャンルの垣根を越えるKAMITSUBAKI STUDIO所属のバーチャルシンガー“春猿火”を迎えた「デブリーフィング feat. 春猿火」、BMSG所属の“Aile The Shota”を迎え、TVアニメ『出禁のモグラ』のエンディングテーマにも起用された「喧騒 feat. Aile The Shota」、Diosのメンバーで以前から共同で楽曲制作を行なってきた“たなか”を迎えた「不協する和音 feat. たなか」、椎乃味醂と同世代のトラックメーカーで「人マニア」などのヒット曲を持つ“原口沙輔”を迎えた「ハーモニー feat. 原口沙輔, 初音ミク」。椎乃味醂らしさ全快のfeat.楽曲を収録している。

『ハーモニー』ジャケット写真

ボカロ楽曲で統一したアルバム『解釈系』は「知っちゃった」「あなたにはなれない」「OSINT」のほか、椎乃味醂×たなか名義でのコラボソング「ピリオド」、音楽ゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』に提供した「limbo」、さらに「ネット総来場者数」約24万人、ボカロ関連作品の投稿数7,000件以上を記録した『The VOCALOID Collection 〜2025 Summer〜』にて7位を記録した「まだ知らない君がいる！」、 YouTubeに先行して公開し好評を得た「1 ピース」を収録。さらに最新鋭のサウンドが並ぶ楽曲も収録されており、本作の1曲目を飾る「Interpretation System」は、従来のハウスマナーをベースにストイックなビートで表現したインタールード曲になっているという。「Are you really seeing me? (VIP)」は、キャッチーなトップラインにシャッフルさせたビートが心地よい中毒性の高い楽曲に仕上がっているとのこと。

『解釈系』ジャケット写真

両作品とも本日0時に各種サブスクリプションサービスから配信が開始されており、本日TRC東京流通センター第一展示場ABCホールで開催される＜THE VOC@LOiD M@STER６１＞会場の椎乃味醂ブースではCDの販売も行われている。後日通信販売の予定されているので、椎乃味醂オフィシャルグッズストアをチェックしてほしい。

■EP『ハーモニー』 発売日：2025年11月29日（土）

販売会場：TRC東京流通センター第一展示場ABCホール「THE VOC@LOiD M@STER６１」椎乃味醂ブース

配信：https://orcd.co/sheenomirin_harmony

CD価格：2,600円（税込） ▼収録内容

1.モザイク feat. Reol

2.デブリーフィング feat. 春猿火

3.喧騒 feat. Aile The Shota

4.不協する和音 feat. たなか

5.ハーモニー feat. 原口沙輔, 初音ミク

◾️2ndアルバム『解釈系』 発売日：2025年11月29日（土）

販売会場：TRC東京流通センター第一展示場ABCホール「THE VOC@LOiD M@STER６１」椎乃味醂ブース

配信：https://orcd.co/interpretation_system

CD価格：2,900円（税込） ▼収録内容

1.Interpretation System

2.Are you realy seeling me?(VIP)

3.知っちゃった

4.OSINT

5.ピリオド

6.1ピース

7.あなたにはなれない

8.limbo

9.まだ知らない君がいる！ ◆EP『ハーモニー』、アルバム『解釈系』セット販売

価格：5,000円（税込）

椎乃味醂グッズストア：https://official-goods-store.jp/SheenoMirin/