W杯ジャンプ女子個人第3戦

ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプの女子個人第3戦（ヒルサイズ95メートル）が28日、スウェーデン・ファルンで行われ、丸山希（北野建設）が1回目に94メートル、2回目に91メートルの合計229.6点で優勝した。開幕3連勝とした27歳を高梨沙羅（クラレ）ら他の日本選手が祝福し、ファンからは「何度でも見たい！」などの声が上がった。

丸山の勢いが止まらない。W杯初勝利となった今季の個人第1戦から開幕3連勝。1回目に94メートルをマークすると、2回目も91メートルとまとめ、2位のプレブツ（スロベニア）に18.5点の大差をつけた。

破竹進撃を続ける27歳を出迎えたのは、今大会で9位に入った高梨ら日本選手だった。丸山と輪になってジャンプすると、拍手やハグで称えた。

日本の未明に行われた今大会。Viessmann FISスキージャンプ ワールドカップ公式Xが「ノゾミ・マルヤマが今シーズン、ワールドカップ3連覇を達成！ これまで全勝を続けている」として実際の様子を公開すると、X上のファンからは様々な声が上がった。

「迎える Team Japan、良きよき」

「良い光景だなぁ！」

「素晴らしい」

「何度でも見たい！」

丸山は2021年の全日本選手権女子ラージヒルで転倒し、左膝前十字靱帯損傷などを負い、2022年北京五輪出場は叶わず。重傷を乗り越え、来年のミラノ・コルティナ五輪の金メダル候補になっている。



（THE ANSWER編集部）