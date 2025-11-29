仙台vsいわき スタメン発表
[11.29 J2第38節](ユアスタ)
※14:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 44 井上詩音
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
MF 47 荒木駿太
FW 9 エロン
FW 11 郷家友太
控え
GK 1 堀田大暉
DF 19 マテウス・モラエス
DF 25 真瀬拓海
DF 39 石尾陸登
DF 42 石井隼太
MF 6 松井蓮之
FW 48 中田有祐
FW 59 小林心
FW 99 宮崎鴻
監督
森山佳郎
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 5 白井陽貴
MF 7 石渡ネルソン
MF 19 大西悠介
MF 24 山下優人
MF 27 山中惇希
MF 32 五十嵐聖己
FW 26 坂元一渚璃
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 17 山田裕翔
DF 35 深港壮一郎
MF 14 山口大輝
MF 15 加瀬直輝
MF 30 木吹翔太
FW 16 加藤大晟
FW 28 キム・ヒョンウ
監督
田村雄三
