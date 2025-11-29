札幌vs愛媛 スタメン発表
[11.29 J2第38節](プレド)
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 2 高尾瑠
DF 15 家泉怜依
DF 47 西野奨太
MF 3 パク・ミンギュ
MF 6 高嶺朋樹
MF 7 スパチョーク
MF 8 深井一希
MF 27 荒野拓馬
MF 33 近藤友喜
FW 71 白井陽斗
控え
GK 51 高木駿
DF 4 中村桐耶
DF 25 大崎玲央
DF 50 浦上仁騎
MF 11 青木亮太
MF 16 長谷川竜也
MF 31 木戸柊摩
MF 35 原康介
FW 90 マリオ・セルジオ
監督
柴田慎吾
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 25 吉田温紀
DF 29 福島隼斗
DF 37 石尾崚雅
DF 44 森山公弥
MF 8 深澤佑太
MF 24 甲田英將
MF 28 前田椋介
MF 40 杉森考起
FW 13 堀米勇輝
FW 17 村上悠緋
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 4 山原康太郎
DF 19 黒石貴哉
MF 14 谷本駿介
MF 16 細谷航平
MF 48 行友翔哉
FW 10 佐藤亮
FW 11 藤原悠汰
FW 18 田口裕也
監督
青野慎也
