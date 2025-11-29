[11.29 J2第38節](プレド)

※14:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 1 菅野孝憲

DF 2 高尾瑠

DF 15 家泉怜依

DF 47 西野奨太

MF 3 パク・ミンギュ

MF 6 高嶺朋樹

MF 7 スパチョーク

MF 8 深井一希

MF 27 荒野拓馬

MF 33 近藤友喜

FW 71 白井陽斗

控え

GK 51 高木駿

DF 4 中村桐耶

DF 25 大崎玲央

DF 50 浦上仁騎

MF 11 青木亮太

MF 16 長谷川竜也

MF 31 木戸柊摩

MF 35 原康介

FW 90 マリオ・セルジオ

監督

柴田慎吾

[愛媛FC]

先発

GK 1 徳重健太

DF 25 吉田温紀

DF 29 福島隼斗

DF 37 石尾崚雅

DF 44 森山公弥

MF 8 深澤佑太

MF 24 甲田英將

MF 28 前田椋介

MF 40 杉森考起

FW 13 堀米勇輝

FW 17 村上悠緋

控え

GK 31 白坂楓馬

DF 4 山原康太郎

DF 19 黒石貴哉

MF 14 谷本駿介

MF 16 細谷航平

MF 48 行友翔哉

FW 10 佐藤亮

FW 11 藤原悠汰

FW 18 田口裕也

監督

青野慎也