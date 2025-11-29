[11.29 J2第38節](フクアリ)

※14:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 35 若原智哉

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 28 河野貴志

DF 67 日高大

MF 4 田口泰士

MF 6 エドゥアルド

MF 14 椿直起

MF 42 イサカ・ゼイン

FW 20 石川大地

FW 29 カルリーニョス・ジュニオ

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 11 米倉恒貴

DF 15 前貴之

DF 24 鳥海晃司

MF 5 小林祐介

MF 10 横山暁之

MF 18 杉山直宏

MF 44 品田愛斗

FW 9 呉屋大翔

監督

小林慶行

[FC今治]

先発

GK 1 立川小太郎

DF 2 加藤徹也

DF 5 ダニーロ

DF 24 竹内悠力

MF 6 梶浦勇輝

MF 9 近藤高虎

MF 15 阿部稜汰

MF 18 新井光

MF 20 ヴィニシウス・ディニス

FW 11 ウェズレイ・タンキ

FW 17 持井響太

控え

GK 44 伊藤元太

DF 16 大森理生

MF 7 山田貴文

MF 28 パトリッキ・ヴェロン

MF 33 笹修大

MF 50 三門雄大

MF 77 加藤潤也

FW 13 藤岡浩介

FW 36 横山夢樹

監督

倉石圭二