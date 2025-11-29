千葉vs今治 スタメン発表
[11.29 J2第38節](フクアリ)
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 14 椿直起
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 20 石川大地
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 5 小林祐介
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 2 加藤徹也
DF 5 ダニーロ
DF 24 竹内悠力
MF 6 梶浦勇輝
MF 9 近藤高虎
MF 15 阿部稜汰
MF 18 新井光
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
FW 11 ウェズレイ・タンキ
FW 17 持井響太
控え
GK 44 伊藤元太
DF 16 大森理生
MF 7 山田貴文
MF 28 パトリッキ・ヴェロン
MF 33 笹修大
MF 50 三門雄大
MF 77 加藤潤也
FW 13 藤岡浩介
FW 36 横山夢樹
監督
倉石圭二
