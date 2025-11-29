出産直後に家族4ショット! 日本代表FW相馬勇紀のアナウンサー妻が第2子誕生を報告「産後すぐのタイミングで…」
FC町田ゼルビアに所属する日本代表FW相馬勇紀の妻でフリーアナウンサーの森山るりさんが28日、自身のインスタグラム(@ruri_moriyama_official)で第2子の誕生を報告した。
今月7日に第2子の妊娠を明かしていた森山さん。「先日、無事に第二子を出産しました 3300gの男の子で、母子共に健康です」と伝え、出産直後に相馬、第1子長男と撮った家族4人のショットを公開した。
「計画出産の予定日よりも早く陣痛が来てしまったのですが、チームの方々のお陰で夫と息子にも立ち会って貰うことが出来ました。お産は本当に穏やかで、もう1度あの時間に戻りたいと思うくらい幸せな時間でした」
今回の出産は、22日に行われた天皇杯決勝・ヴィッセル神戸戦(○3-1)の直前だったという。息子2人の父親となった相馬がチーム2点目を挙げる活躍を見せ、町田はクラブ史上初の優勝を果たした。
森山さんは「産後すぐのタイミングで天皇杯優勝という、何よりの贈り物に力を貰いました」と感謝を示している。
そして「4人家族になりましたが、私達らしく一歩ずつ新たな形を築いていけたらと思います」と綴り、フォロワーに「妊娠の投稿へも沢山の優しいお言葉をありがとうございました。これからも温かく見守っていただけると嬉しいです」とメッセージを送った。コメント欄では「おめでとうございます」と祝福の声が次々と寄せられている。
森山さんと相馬は2021年5月に結婚。2022年4月に第1子長男が誕生していた。
