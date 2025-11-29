ÆüËÜÂåÉ½¡¦ã·Æ£Âó¼Â¡ÖÎ®Æ°À¤¢¤ë¥Ð¥¹¥±Å¸³«¤Ç¤¤¿¡×¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×PG¤ÎÉÙ³ß¡õ°ÂÆ£¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡11·î28Æü¡¢GLION ARENA KOBE¤Ç¡ØFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½ÁªWindow1¡ÙÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIBA¥é¥ó¥¥ó¥°22°Ì¡Ëvs¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¡ÊÆ±67°Ì¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬90－64¤Ç¾¡Íø¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤È¤·¤ÆÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ã·Æ£Âó¼Â¤¬»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Âç»ö¤Ê¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª½éÀï¡£ÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡ÊPG¡Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯ÂåÉ½¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿ÉÙ³ßÍ¦¼ù¡¢¥Áー¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î°ÂÆ£ÀÀºÈ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÉ½Àï¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿ã·Æ£¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÅöÆü¤ÎÄ«¤ËÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ã·Æ£¤Ï¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é¹¶¼é¤Ë»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¡£¡ÖÈà¤é¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤À¤Ã¤¿ÉÙ³ß¤È°ÂÆ£¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Üー¥ë¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤·¤ÆÂ®¤¤Å¸³«¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥Èー¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Áー¥à¡ÊÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡Ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÇÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áµÈÅÄ¹§¸÷
¡¡¼«¿È¤ÎÆÀÅÀ¤³¤½4ÆÀÅÀ»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æー¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤«¤é¹¥µ¡¤â±é½Ð¤·¡¢15Ê¬35ÉÃ¤Î½Ð¾ì¤Ç4¥¢¥·¥¹¥È¡¢½Ð¾ì»þ´ÖÃæ¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤òÉ½¤¹¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤Ï+17¤òµÏ¿¡£¡Ö¥Üー¥ë¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤·¤ÆÂ®¤¤Å¸³«¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¤½¤³¤«¤éÎ®Æ°À¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅ¸³«¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ê±þ¤¨¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Ãæ3Æü¤Ç¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤ÈºÆÀï¤¹¤ë¡£ã·Æ£¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¸åÈ¾ÂæÏÑ¤¬¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤À°Ç±À¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡ÊÁê¼ê¤Î¡Ë¥ー¥×¥ìー¥äー¤Ë¥Üー¥ë¤òÎ¥¤µ¤»¤ë¤«¡£ÂæÏÑ¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤Æ¡ÊÆüËÜ¤Î¡Ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÆüËÜ¤¬¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡12·î1Æü¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¤Ï20»þ00Ê¬¥Æ¥£¥Ã¥×¥ª¥ÕÍ½Äê¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏBSÄ«Æü¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡¢ABEMA¡¦DAZN¡¦TVer¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡á¾®±ÊµÈÍÛ»Ò
