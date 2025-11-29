◾️『Acoustic Album 1』

2025年12月3日（水）リリース

予約：https://SUPERBEAVER.lnk.to/AcousticAlbum1

初回限定盤

通常盤

◆「人として (AA1)」先行配信中

配信：https://superbeaver.lnk.to/Hitotoshite_AA1

◆初回生産限定盤A (CD+BD)】SRCL-13453〜13454 \8,800（税込）

・紙ジャケット仕様

▼収録内容

[ CD ] ※全形態共通

1.人として

2.ひたむき

3.正攻法

4.秘密

5.グラデーション

6.mob

7.美しい日

8.値千金

9.名前を呼ぶよ

10.予感

11.Q&A

12.切望

13.それでも世界が目を覚ますのなら

14.アイラヴユー

[Blu-ray]

2025.1.28 愛知県芸術劇場 大ホール

SUPER BEAVER 「アコースティックのラクダ2025 〜突然トッツゼン〜」

01.ひたむき

02.グラデーション

03.秘密

04.正攻法

05.Q&A

06.切望

07.値千金

08.予感

09.美しい日

10.アイラヴユー

11.涙の正体

12.それでも世界が目を覚ますのなら

13.名前を呼ぶよ

◆初回生産限定盤B (CD+DVD) SRCL-13455〜13456 \8,250（税込）

・紙ジャケット仕様

▼収録内容

[CD] ※全形態共通

（初回生産限定盤A、通常盤と同内容）

[DVD]

2025.1.28 愛知県芸術劇場 大ホール

SUPER BEAVER 「アコースティックのラクダ2025 〜突然トッツゼン〜」

（初回生産限定盤Aと同内容）

◆通常盤(初回仕様)（CD）SRCL-13457 \3,630（税込）

・初回仕様：内容未定

▼収録内容

[ CD ] ※全形態共通

（初回生産限定盤A、Bと同内容）

◆対象店舗／特典内容

・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く） … オリジナルスマホサイズステッカー

・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） … オリジナルスクエア缶バッジ

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く） … オリジナルA3クリアカレンダーポスター ※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です。

・Amazon.co.jp … メガジャケ

・楽天ブックス … オリジナルアクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング … オリジナルマルチショルダーバッグ

・official fanclub「SUPER BEAVER 友の会」会員限定特典 … オリジナル布ポスター

・Sony Music Shop … オリジナルマグネット

・SUPER BEAVER応援店特典 … オリジナルポストカード

◆「SUPER BEAVER 友の会」会員限定特典

official fanclub「SUPER BEAVER 友の会」会員様がSony Music Shopの対象カートにて、『Acoustic Album 1』のいずれかの形態をご購入いただいた方へ、先着で「オリジナル布ポスター」を差し上げます！

※本特典付き商品は「SUPER BEAVER 友の会」会員の方だけがご注文いただけます。

※「SUPER BEAVER 友の会」会員の方は下記サイトからログインの上、本商品をご注文ください。

※本商品には「オリジナル布ポスター」以外の特典は付きませんので、ご注意ください。

※Sony Music Shop内の「オリジナル布ポスター」付きカート以外で『Acoustic Album 1』のいずれかの形態をご購入いただいても、「オリジナル布ポスター」は付与されませんので、必ず専用カートにてご購入ください。

※「オリジナル布ポスター」は数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

▼「SUPER BEAVER 友の会」会員限定特典「オリジナル布ポスター」付きCDの予約

https://sp.super-beaver.com/news/detail/100524

◆注意事項

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。