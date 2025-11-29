ボローニャ本拠地の長い廊下をザルツブルクSNSが投稿

UEFAヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第5節で、現地時間11月27日にボローニャ（イタリア）とザルツブルク（オーストリア）が対戦した。

アウェーを戦ったザルツブルクの公式SNSは、ボローニャ本拠地の特徴的な様子を投稿している。

近年好成績を残すボローニャのホームでのゲームは、前半を1-1で終えるも後半にボローニャがゴールラッシュを見せて4-1で終わった。その本拠地レナト・ダッラーラの選手トンネルの長さをザルツブルクが動画で投稿している。

スタジアム外の入り口から地下に入ると、長い廊下を歩いては右、左とクランク状に曲がってさらに長い廊下を直進。それでもまだ到着せず、左に曲がってかなり歩いた後に階段を上り、ようやくスタジアムのコーナー付近にある選手入場口に辿り着いた。

ファンからは「こういうのは好物」「秘密基地っぽさがある」「アップする必要ないよ、このトンネルで十分」などの反響が多く寄せられた。

元日本代表MF中田英寿氏が現役時代にプレーした他、近年ではDF冨安健洋もプレーしたボローニャのスタジアムだが、その選手トンネルの長さはなかなか他にはないものになっているようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）