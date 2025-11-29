14年ぶりの単独公演として大きな注目を集めていた＜D’ESPAIRSRAY 2026『RAPTURE』＞ の一般発売チケットが、予定枚数すべてソールドアウトとなった。

本公演は 2026年5月4日（月・祝）、Zepp DiverCity Tokyo にて開催される、D’ESPAIRSRAY にとって実に14年ぶりとなるワンマン公演。

VVIP／VIP／ビギナー／通常／2階席を含む 全チケット種別が完売し、復活を待ち望んでいた多くのファンから大きな反響が寄せられている。

新曲披露を含む D’ESPAIRSRAY の現在を体感できる貴重な一夜となる。

＜D’ESPAIRSRAY 2026『RAPTURE』＞

日程：2026年5月4日（月・祝）

会場：Zepp DiverCity Tokyo

開場 17:00 / 開演 18:00

VVIP／VIP／ビギナー／通常／2階席：SOLD OUT