サンコーは、泡が出るハンディヘッドスパ「TeteMousse（テテムース）」を2025年11月28日に発売しました。実売価格は1万2800円（税込）。

記事のポイント たっぷりの泡で洗えるので、摩擦によるダメージを抑えて頭皮と髪のケアが行えます。普段使っているシャンプーがそのまま使えるのも便利。頭皮をやさしく洗いたい方にオススメです。

本製品は、シャンプーの自動泡立て機能と頭皮ケアを一台に集約した電動スカルプブラシです。シャンプーと水を入れるだけで自動で濃密な泡が出てくるので、頭皮ケアと洗髪が同時に行えます。

付属のアタッチメントは「ブラッシング用」に加え、硬さが選べる「スカルプ用（ソフト/ハード）」の計3種類。

タンク容量は55ml。普段お使いのシャンプーと同量程度の水を入れてスイッチを押すだけで、自動で濃密な泡が生成されます。

回転角度は90度/180度の2段階で切り替えられ、心地よい刺激で頭皮をケアしながら汚れを落とします。

5分間の自動オフタイマー付き。約2.5時間の充電で約40分使えるUSB充電式となっています。お風呂で使えるIPX7防水仕様です。

サイズは本体が幅100×奥行120×高さ105（mm）、充電台は幅110×奥行130×高さ45（mm）。

今なら、購入特典として、木村石鹸「12/JU-NI」トライアルセット(しっとり・さらさら シャンプー＆コンディショナー 各３回分)をプレゼントがプレゼントされます。

※数量限定のため、在庫なくなり次第配布終了となります。

