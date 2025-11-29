『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 都丸紗也華「都会の大人のイイ女」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

都丸紗也華は、1996年、群馬県生まれ。グラビアデビュー10周年を迎えた彼女の活動の詳細は公式インスタグラム（@tmrsyk）やX（@tmr_syk_）で発信されている。

本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集。表紙には、高級感漂う椅子に腰をかける艶やかなカットが表紙に採用されており、圧巻のグラビアポーズで読者を誘っていく。レオタードのような衣装のまま階段を上がる斬新なカットでは、モデルとしての堂々たる容貌と表現力で魅了。至近距離で撮られた横向きカットでは、すらっとした身長とヒップ、豊満で丸っとしたバストを披露している。

提供：週刊SPA!編集部 撮影：三浦憲治 ヘアメイク：米澤和彦 スタイリング：KAN

販売リンク：https://amzn.to/4iqNWon

