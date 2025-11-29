『キミとアイドルプリキュア♪』第42話「コネクト！キミからのEcho」、カイトの歌は親友・カズマに届くのか？
アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第42話「コネクト！キミからのEcho」が、あす11月30日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】響カイト、復帰後初のライブツアー最終日が開幕 第42話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
主人公のキュアアイドル／咲良うたを松岡美里が、キュアウインク／蒼風ななを高橋ミナミが、キュアキュンキュン／紫雨こころを高森奈津美が、キュアズキューン／プリルンを南條愛乃が、キュアキッス／メロロンを花井美春が演じる。
■第42話「コネクト！キミからのEcho」あらすじ
響カイトの復帰後初のライブツアーも最終日を残すのみとなった。ファイナルのステージは、はなみちスタジアム。うた（声：松岡）は「久しぶりにカイトさんに会える」と嬉しい反面、ジョギの正体がカイトの親友のカズマであることをカイトが知ったら……と心配していた。
夕方、うたが愛犬のきゅーたろうとお散歩に行こうとしていると、カイトがおしのびで喫茶グリッターにやってくる。みんなが気を利かせて立ち去り、カイトとふたりできゅーたろうのお散歩に向かうことになったうた。その途中に立ち寄った海の見える公園で、カイトはうたにツアー先のおみやげを渡しながら、ツアーファイナルの会場をはなみちタウンにした理由を話す。それは、きっとこのはなみちタウンにいるであろうカズマに、親友としての想いを伝えたいからだった。
迎えたツアー最終日。うたたちも観客としてステージのカイトを見守っていたが、突然ジョギの呼び出したダークランダーがステージにあらわれる。
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記
【動画】響カイト、復帰後初のライブツアー最終日が開幕 第42話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
■第42話「コネクト！キミからのEcho」あらすじ
響カイトの復帰後初のライブツアーも最終日を残すのみとなった。ファイナルのステージは、はなみちスタジアム。うた（声：松岡）は「久しぶりにカイトさんに会える」と嬉しい反面、ジョギの正体がカイトの親友のカズマであることをカイトが知ったら……と心配していた。
夕方、うたが愛犬のきゅーたろうとお散歩に行こうとしていると、カイトがおしのびで喫茶グリッターにやってくる。みんなが気を利かせて立ち去り、カイトとふたりできゅーたろうのお散歩に向かうことになったうた。その途中に立ち寄った海の見える公園で、カイトはうたにツアー先のおみやげを渡しながら、ツアーファイナルの会場をはなみちタウンにした理由を話す。それは、きっとこのはなみちタウンにいるであろうカズマに、親友としての想いを伝えたいからだった。
迎えたツアー最終日。うたたちも観客としてステージのカイトを見守っていたが、突然ジョギの呼び出したダークランダーがステージにあらわれる。
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記