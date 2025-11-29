¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡ÙÂè12ÏÃ¡Ö¾×¤¯¡×¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ëµðÂçð¨ÀÐ¤«¤éÃÏµå¤ò¼é¤ì
¡¡º£°æÎµÂÀÏº¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ¡Ë¤ÎÂè12ÏÃ¡Ö¾×¤¯¡×¤¬¡¢¤¢¤¹11·î30Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÑ¿È¤·¤¿¥Î¥¯¥¹¤¬¥¼¥Ã¥Ä¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡¡Âè12ÏÃÍ½¹ð
¡¡ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁ÷¤ëÉáÄÌ¤Î¹¥ÀÄÇ¯¡Ê¼«¾Î¡Ë¤ÎËüÄÅÇü¡Êº£°æÎµÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÌ´¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÌÀÚòÌ´¤ÎÎÏ¤Ç¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤ÈÌµÅ¨¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¡£Ì´¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸½¤ì¤¿°Ì´¡É¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ø¿Í¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤Î¿¯Î¬¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Çü¤ÏÌ´¤ÎÃæ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡×¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡ª
¢£Âè12ÏÃ¡Ö¾×¤¯¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Ì´¤ÎÃæ¤Ç±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿¦°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çü¡Êº£°æ¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ëµðÂçð¨ÀÐ¤«¤éÃÏµå¤ò¼é¤ë¤³¤È¡£¾×ÆÍ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï48»þ´Ö¡£ÌÜ³Ð¤á¤¿Çü¤ÏÉÙ»Î¸«¡Ê»°Åè·òÂÀ¡Ë¤é¤Ë¿ÍÎàÌÇË´¤Î´íµ¡¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡ºÆ¤ÓÌ´¤ÎÃæ¤ËÌá¤Ã¤¿Çü¤Ï¤Í¤à¡ÊËÙ¸ý¿¿ÈÁ¡Ë¤È¤È¤â¤Ëð¨ÀÐ¤Î¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ø¥Î¥¯¥¹¡Ê¸ÅÀîÍºµ±¡Ë¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£¥Î¥¯¥¹¤ÏÆó¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥Ù¥ë¥È¤òÁõÃå¡¢¥«¥×¥»¥à¤òÁõÅ¶¤·¡Ä¡ª
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË9»þÊüÁ÷¡£
