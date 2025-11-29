107人死亡の福知山線脱線事故の“その後”が明らかに ドキュメンタリー番組が受賞、YouTube配信
ABCドキュメンタリースペシャル『見えない傷あと〜JR脱線事故20年〜』（製作：朝日放送テレビ）が、このほど発表された「2025日本民間放送連盟賞」で優秀賞を受賞した。
【動画】『見えない傷あと〜JR脱線事故20年〜』全編の映像
2005年4月25日、兵庫県尼崎市で発生したJR福知山線脱線事故。午前9時18分、JR西日本の快速列車が、制限速度時速70キロのカーブに、約116キロで進入して脱線し、マンションに衝突。乗客と運転士、107人が死亡し、562人が重軽傷を負った。この事故で、深い傷を負った人たちは、その後、どう生きてきたのか。あの日、報道カメラが出会った人たちを訪ねた。
クリーク・アンド・リバー社のスタッフが、ABCテレビのスタッフとともに演出・編集を手がけた。ABCテレビで今年5月30日に放送。来年3月31日までYouTubeで配信されている。
■ABCドキュメンタリースペシャル『見えない傷あと〜JR脱線事故20年〜』
プロデューサー：宮沢洋一
ディレクター：西村美智子、大和菜々（クリーク・アンド・リバー社）、阿部志緒里
編集： 伴藤 優（クリーク・アンド・リバー社）
ナレーション：宮城さつき
制作・著作：朝日放送テレビ
