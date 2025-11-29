『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第40話「恐怖莫大！お化け屋敷でリボンは笑う」、陸王とブーケが恐怖の館で急接近!?
冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第40話「恐怖莫大！お化け屋敷でリボンは笑う」が、あす11月30日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】代役で話題の志田こはくも登場する第40話予告
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
ゴジュウウルフ／遠野吠役を冬野心央、ゴジュウレオン／百夜陸王役を鈴木秀脩、ゴジュウティラノ／暴神竜儀役を神田聖司、ゴジュウイーグル／猛原禽次郎役を松本仁、ゴジュウユニコーン／一河角乃役を志田こはく、ゴジュウポーラー／熊手真白役を木村魁希が演じる。
■第40話「恐怖莫大！お化け屋敷でリボンは笑う」あらすじ
お化け屋敷ノーワンのせいで、テガソードの里や街がお化け屋敷のようになってしまった！ お化け役にされた人々と怖がる人々で街は大騒ぎ。ゴジュウジャーが街を元に戻すべく恐怖の館へ乗り込むと、そこにはブーケ（まるぴ）とリボン（声：伊瀬茉莉也）の姿も。リボンとはぐれたブーケは、お化けが怖くて震えてしまうが、大好きな陸王（鈴木秀脩）と運命的に再会、急接近するドキドキの事態に…！
そして、お化け屋敷ナンバーワンバトルが開幕。みんなを笑顔にする陸王が立ち上がる！
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
