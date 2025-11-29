大悟、飲食店の“タッチパネル注文”に不満「全然ダメ」「直接、“これ”って頼みたい」
千鳥・大悟が28日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）に出演し、飲食店で増えている“タッチパネル注文”に不満を漏らした。
【写真】“タッチパネル注文”が嫌な大悟
番組では、近年の飲食店で主流になりつつあるタッチパネル注文が話題に。大悟は「ワシ、全然あれダメ」と切り出し、「（店員に）直接、“これ”って頼みたいし、“誰が作っとんや？”（と思ってしまう）」と不満を述べた。
さらに、料理を運ぶ“ネコ型ロボット”についても「嫌や。人間に運んでもらいたい。メシは人間に運んでもらいたい」と、こちらについても熱く主張。
これを受け、麒麟・川島明が「俺は自分のスマホで注文するやつ（モバイルオーダー）もやるよ。その方が早いから」とコメント。すると大悟は「あれびっくりするわ。ワシができると思った？」と笑いを誘いながらも、「（店員の）『何にします？』の顔で飯ってうまならん？」と自身のこだわりを語っていた。
