テレ東では、12月30日(火)夜11時30分より「サ道2025SP ～ぬくもりに思いを馳せ ととのう～」を放送します。

全国のサウナー(サウナ好き)にとっての“サウナの伝道漫画”であるタナカカツキ原作『マンガ サ道～マンガで読むサウナ道～』(講談社モーニングKC刊)の実写化として、2019年7月期放送のシーズン1から始まったドラマ「サ道」。2021年7月期にはシーズン2、そして計6度のスペシャルドラマを放送するなど絶大な人気を誇る「サ道」シリーズが、今年も年末に帰ってきます！例年年末の夕方のルーティーンと化していた「サ道」シリーズですが、今年は深夜に放送。また、冒頭は過去6年間の「サ道」シリーズを振り返る特別映像をお送りします。今年も年末のサウナ納めのお供に、是非ご覧ください。

出演は、毎度お馴染みとなった原田泰造、三宅弘城。今年YouTubeやTVerなどで限定公開した配信オリジナルドラマ「サ道 off-road」では、愛知・岐阜でサウナ旅を満喫した二人。2025年最後の二人はどんなことを思い出し、どこのサウナ施設で蒸されるのでしょうか？

さらに、今年3月から6か月間のみ限定公開され、現在は見ることのできない配信オリジナルドラマ「サ道 off-road」が12月15日(月)17時より限定復活。TVer、ネットもテレ東、テレ東公式HP、テレ東ドラマ公式YouTubeチャンネルにて2月6日(金)〈風呂の日〉まで、無料で視聴することができます。見逃した方ももう一度見たい方も、是非この機会にご覧ください！

≪出演者コメント≫

■原田泰造 ／ ナカタアツロウ役

今年もサ道の季節がやってきました！大好きなサウナ！そんな大好きなサウナを巡り旅をする！今回の「サ道2025SP」はサ旅です！偶然さんと、前から行きたくて行きたくて恋焦がれていた施設に行ってきました！その土地に住む皆さんの温かさに触れ、様々なお話を聞かせてもらい、色々と見て回って、忘れられない思い出にもなりました！皆様、2025年の締めくくりに、一緒にサウナを楽しみましょう！

≪スタッフコメント≫

■サ道 原作者：タナカカツキ

ドラマ「サ道」、今年もやるんだ！──その知らせを聞いて、アドレナリンが大放出！今年もいろんなことがあったけど、ドラマの中の人たちはきっといつも通りサウナで汗を流し、くだらない話をしてるんだろうなと思うとドーパミンがじわ～っと出てきます。そして見終わったあとは、年末感と感謝の気持ちでオキシトシンを垂れ流す予定です。みなさま、どうぞよろしくお願いいたします。

■監督：長島翔

最近はAIの普及で、自分に都合のいい情報ばかりが流れこんできて、自動的に世界が狭くなっていることがあります。サウナも同じかもしれません。近場の行きやすいところばかりに行ってしまって、いつの間にか見えなくなっているものがあるような気もします。この瞬間も、遠く離れたあらゆる場所で、サウナに入ってる人がいる。「サ道2025SP」ぜひご覧ください。

≪番組概要≫

【タイトル】「サ道 2025SP ～ぬくもりに思いを馳せ ととのう～」

【放送日時】2025年12月30日(火) 23時30分～24時40分

※ドラマ本編は夜23時45分～放送予定

【放送局】テレビ東京、テレビ⼤阪、テレビ愛知、テレビ北海道、テレビせとうち、TVQ 九州放送

【配信】放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」 にて順次見放題配信

▶ Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer)にて見逃し配信

▶テレ東ＨＰ：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer：https://tver.jp/

【出演】原田泰造 三宅弘城 ほか

【原作】タナカカツキ『マンガ サ道～マンガで読むサウナ道～』(講談社モーニングKC刊)

【監督】長島翔

【脚本】根本ノンジ

【プロデューサー】寺原洋平 加瀬未奈 五箇公貴 伊藤才聞 片岡大樹

【制作】テレビ東京 イースト・フィルム

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/sa_una37_2025 /

【公式X】https://x.com/sado_PRsauna

【公式instagram】https://www.instagram.com/sado_prsauna/