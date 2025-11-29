高気圧に覆われるため、西日本から東日本にかけて広く晴れるでしょう。関東は南部ほど雲が多めですが、大きく天気の崩れる心配はなさそうです。北日本の日本海側では一部で雨や雪の降る所がありますが、午後は次第に晴れる地域が広がる見込みです。

各地でこの時期らしい気温となります。関東や北日本はきのうより低い所が多いでしょう。関東は15℃前後、北海道や東北北部はひと桁止まりの予想です。西日本は、きのうと同じくらいですが、強い北風が収まる分、日差しが暖かく感じられそうです。

＜きょう29日（土）の各地の予想最高気温＞

札幌： 5℃ 釧路： 7℃

青森： 7℃ 盛岡： 9℃

仙台：11℃ 新潟：12℃

長野：11℃ 金沢：13℃

名古屋：16℃ 東京：15℃

大阪：16℃ 岡山：15℃

広島：16℃ 松江：16℃

高知：17℃ 福岡：16℃

鹿児島：19℃ 那覇：24℃

あす日曜日も、西日本や東日本を中心に晴れる所が多いでしょう。北日本は低気圧や前線の影響で日本海側を中心に再び雨や雪となりそうです。来週中ごろからは日本付近に強い寒気が流れ込むため、全国的に真冬並みの寒さとなるでしょう。