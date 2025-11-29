7人組の新解釈アイドルグループ「原因は自分にある。」の杢代和人さん、長野凌大さんが29日、フォトブック「puzzle」発売記念イベントに出席しました。本書では、共通の趣味であるカメラを片手に初めて2人きりで四国を旅した模様や、互いが撮りたいコンセプトに沿って撮影したセルフプロデュースパートを収録しています。



【写真を見る】【げんじぶ。杢代和人・長野凌大】撮影で四国二人旅、一緒に入浴して気づいた互いの “長＆短”





杢代さんは“今回のポイントはやっぱり「僕たちが撮り合った」というところ。普段撮られる時とは違う、ずっと一緒にいる人だけにしか見せない顔がこの写真集の一番の見どころと思います” “こんなに満面な笑顔を、ずっとファインダー越しに見て、より一層(長野さんを)好きになったと思う写真集になりました”と仕上がりに自信を見せました。









長野さんも“この写真集は、数年前の僕らからしたら奇跡の写真集に仕上がってます。7年の歴史があるから自然体で撮れたし、こんなに決め顔をしないで撮れたのは初めてで、完成が心配でした”と素をさらけ出せたと語りました。

撮影地は四国でしたが、その理由について長野さんは“ただ、うどんが食べに行きたかった”とのこと。すっかりその魅力にはまってしまったそうで、また再訪するときのためにスーツケースも新調したことを明かしました。









仲良しの2人。撮影では同部屋に宿泊していたそうですが、そこで知った互いの新たな一面について聞かれると、杢代さんは“一緒にヒノキのお風呂入ったんですけど” “凌大のシャンプーがめっちゃ長いんですよ。僕はのぼせちゃいました”と明かしました。

一方の長野さんは、“”和人ってけっこう美容に気を使ってるのにスキンケアの時間がめっちゃ短い。化粧水も乳液も「ポンッ、ポンッ」って”と告げると、杢代さんはすかさず、“良いの使ってるから！上質なヤツ”と自身のこだわりぶりを明かしていました。









終始、仲良しぶりを見せつける2人に、他のメンバーからの嫉妬がなかったか？聞かれると長野さんは、“これはずっと言われたね”と照れ笑い。“空人（大倉空人さん）とかに「2人で行ったんだよね？俺も行きたかったな〜…」とか。あと要人（吉澤要人）とかも” と明かすと、杢代さんは、“誰も俺には言ってないよ？もしかして俺とじゃなくて凌大と行きたいってこと？失礼〜”と複雑な思いを吐露していました。

