フリーの刈川くるみアナウンサーが「お風呂」ショットを披露した。

２９日までに自身のインスタグラムを更新し「１ｓｔ写真集、ヤングジャンプ、たくさんの反響をありがとうございます」と感謝したる。刈川アナは２６日の投稿で「週間 ヤングジャンプ」（原文ママ）の表紙＆巻頭グラビアを担当したと報告。さらに２７日には「１ｓｔ写真集を出させていただくことになりました」と伝えた。

この日は写真集の撮影ショットを公開。「撮影は、大自然のあるニュージーランドで行いました」と絶景の場所を明かし「実はこれお風呂なんです。２０時間ほど移動したので、とっても気持ちよかったです」と説明。丸い浴槽の中に入り、ベアトップ姿で笑顔を見せた。

清楚なアナウンサー姿から一変し、セクシー全開。「可愛すぎ」「異次元のスタイルにビジュ」「ありがとう僕の女神様」「素敵過ぎる、可愛い＆セクシーだね！」「美人過ぎだよ」「あらっ！」とフォロワーはくぎ付けになった。

刈川アナは現在、日本テレビ系「Ｏｈａ！４ ＮＥＷＳ ＬＩＶＥ」（月〜金曜・前４時半）や「日テレＮＥＷＳ２４」のキャスターなどを担当している。