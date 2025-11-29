SEVENTEEN内のユニット「S．COUPS（エスクプス）×MINGYU（ミンギュ）」が、5都市でライブツアーを開催する。HYBE（ハイブ）ミュージックグループ傘下プレディスエンターテインメントは28日、26年1月23日から25日までの3日間、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで「C×M[DOUBLE UP]LIVE PARTY」を開催すると発表した。

その後、同31日から2日間、IGアリーナ（愛知・名古屋）、2月5〜6日に幕張メッセ（千葉）、13〜14日に釜山BEXCOと続く。また4月25〜26日には高雄アリーナ（台湾・高雄市）で、ツアーの最後を飾る。

公演タイトルの「DOUBLE UP」は、9月に発売された「S．COUPS×MINGYU」のミニ1集の収録曲「Fiesta」に登場する歌詞で、一緒にいる時に、より強力な存在感をみせてくれることを意味する。

ミニ1集「HYPE VIBES」は、各種記録を塗り替えた。アルバムは、公開初週だけで88万7000枚以上売れ、K−POPユニットアルバム史上最多初動販売量（発売直後の1週間のアルバム販売量）を更新。米国ビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」には、K−POPユニット最高順位の71位でランクインした。