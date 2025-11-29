白髪染めより、断然“こっち”かも！【40・50代】楽なのにオシャレ♡「最旬白髪ぼかしヘア」

白髪を隠すより、活かして自然に馴染ませる白髪ぼかしが話題沸騰中。白髪と黒髪の境目が目立ちにくくなるため、一般的な白髪染めよりも頻度を減らせて楽ちんなのが魅力です。細めのハイライトやハイトーンカラーを取り入れることで、髪全体が柔らかく見えるのも嬉しいポイント。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の髪を美しく見せてくれそうな、白髪ぼかしヘアをご紹介します。

細めハイライト × レイヤーで立体感をプラス

まろやかなアッシュベージュをベースに、細いベージュ系ハイライトを重ねた白髪ぼかしスタイル。毛先の厚みは残しつつも、表面にはしっかりとレイヤーを入れて、軽やかな動きをプラス。毛束の動きに合わせてハイライトが柔らかく光を反射し、自然な立体感を演出しています。

コントラストで魅せるグレージュボブ

ベースは深みのあるグレージュに設定し、細めのベージュハイライトをコントラストオン。明暗差をしっかりつけることで奥行きを強調しながらも、色味を揃えているため派手になりすぎません。丸みのあるボブシルエットに縦の筋感が加わり、シンプルなカットがグッと洗練された印象に仕上がりました。

くすみブラウンのくびれショートボブ

柔らかなくすみブラウンが映えるくびれショートボブ。シルエットだけでも洗練された印象ですが、明るさを含んだカラーが白髪までも美しく魅せています。明るめトーンでも派手にならず、落ち着いた艶感で上品に。軽やかな動きと立体感が大人の魅力を引き立てます。

ミニボブに溶け込むベージュハイライト

まろやかなブラウンカラーをベースにした丸みシルエットのミニボブ。色味の近いベージュ系ハイライトを配置することで、ハイライトが強調されすぎず、自然な奥行きと柔らかさをプラスしています。ナチュラルなトーンながらも透明感が加わって、上品な印象です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@mabashi_hair様、@charlly_hairworks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里