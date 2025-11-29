育児支援サイトを運営するベビーカレンダー（東京都渋谷区）が、2025年「10月生まれベビーの名付けトレンド」を発表しました。今回は「男の子の名前」ランキングを紹介します。

調査は2025年10月1日から同月25日、同社のサービスを利用した「2025年10月生まれ」の子どもを対象に実施。調査人数は7221人（男の子3722人、女の子3499人）です。

「男の子の名前」ランキングは、1位が「湊（みなと）」、2位が「碧（あお）」、3位が「結翔（ゆいと）」、同率4位が「楓真（ふうま）」「蒼空（そら）」でした。

同社によると、10月は紅葉を連想させる「楓」を使った名前「メープルネーム」が秋の深まりとともに人気が高まっているということ。実際に、「楓真（ふうま）」「楓（かえで）」「楓翔（ふうと）」といった名前がランクインしました。

さらに、10月は季節をそのまま感じさせる「あき」を含む名前も増加傾向で「あきと」や「あき」「ちあき」といった名前がランクイン。また、「ゆいと」「はると」「みなと」「あおと」「りと」「りひと」など、バリエーション豊かな「と止めネーム」も多数名付けられているということです。