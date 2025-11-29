4児の母・平愛梨、「ムコ殿にフグ食べてほしくて」 母親の豪華な手料理に驚がく「さすが母様」「すごい美味しそう」
4児の母でタレントの平愛梨（40）が28日、自身のインスタグラムを更新。「母ごはん」と書き出し、母親の豪華な手作り料理を公開した。
【写真】「ハードル高いです!!」平愛梨も驚く、母親の豪華な手料理の数々
平は「仕事から帰宅したら美味しそうな香り カオス達を子守りしながらご飯を作ってくれてた母」とつづり、大きな鍋や器に大量に盛り付けられた手料理の数々を披露。
ぬくもりを感じる豊かなラインナップに「私が絶対買わない材料の数々『フグはあなた使える？ムコ殿にフグ食べてほしくて買ったのよ』と言う母!!」と、豪華な手料理は、平の夫・プロサッカー選手の長友佑都（FC東京所属／39）を思ってのメニューだったことも明かされている。
母の発言に「いや、フグを私は扱えない!!ハードル高いです!!と言ったらパパパッとフグの唐揚げを作ってくれてた おったまげた」とハイレベルな料理に驚いた様子を見せた。
この投稿に、コメント欄には「1品1品心こもってる」「すごい美味しそう さすが」「おにくにお魚にしかも子どもたちが好きなメニュー！さすが母様」「お母さん、素晴らしいですね」などの、称賛する声が寄せられている。
