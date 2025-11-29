プロ野球・DeNAは29日、ビシエド選手、マルセリーノ投手と2026年シーズンの選手契約を結んだことを発表しました。

ビシエド選手は今季7月にDeNAに入団すると、43試合に出場し、2本塁打、6打点、打率.259の成績でした。

マルセリーノ投手はドミニカ共和国出身の23歳。DeNA入団4年目の今季は5月に育成から支配下に昇格し、2試合登板。合計1イニング1/3を2失点、防御率13.50の成績でした。

契約を結んだビシエド選手は「また日本に戻ることができ、そしてまたベイスターズでプレーできることを嬉しく思います。ベイスターズは上位を狙える強さがあり、チームメイトもみんなファミリーのように良い雰囲気で戦っています。その一員として、シーズンを通してけがなく100％の力を出してチームに貢献していきたいです。今年はシーズン途中からの合流だったにもかかわらず、いつも大きな声援を送ってくれて感謝しています。来年も頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします！」とコメント。

マルセリーノ投手は「来年も野球をする環境を与えてくれるベイスターズには感謝の気持ちでいっぱいです。今シーズンは二軍での出場が多かったので来年は一軍での出場を増やせるよう、日々努力して皆さんに応援される選手になります。来シーズンもファンの皆さんに会えるのがすごく楽しみです！チームに貢献できるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。Vamos!!!」とコメントしました。