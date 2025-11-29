大人になって変わったこと 第86回 【漫画】子どもの“やりたい”習い事って、こんなに高くつくのか……?
年を重ねるごとに人の趣味や味覚、感じ方は変化していくものです。今回は大人になって変わったことをマイナビニュースのアンケート会員に調査し、その回答を4コマ漫画にしてお届け。つい"あるある"とうなずいてしまうものから、意外なものまで。
みなさんはこんな風に感じた経験はありませんか?
○■子どもの“やりたい”習い事って、こんなに高くつくのか……?
子どもの頃、やりたいことを口にするたびに「やってみな」と言ってくれた父の言葉。あの時は、それが“当たり前”だと思っていた。
けれど大人になって、お金や時間の現実に直面し、自分がその「当たり前」に支えられていたことに気づく。子どもが「バレエを習いたい」と言ったとき、自然と「いいじゃないか」と言えた自分に、大人になった気がした。
