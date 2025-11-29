「いいものはあるのに開花しない」迫る現役ドラフトに向け巨人ドラ1、6年目右腕を球界OBが考察「巨人に同じようなタイプがけっこう多い」
巨人も昨年の現役ドラフトで獲得した田中瑛斗が大きく飛躍した(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
今年も現役ドラフトの開催が迫ってきた。
12月9日に第4回が開催。出場機会に恵まれない選手たちの好循環、球界内の活性化を目指して行われる同制度ではこれまでも細川成也（DeNA→中日）、大竹耕太郎（ソフトバンク→阪神）、水谷瞬（ソフトバンク→日本ハム）など多くの選手が新天地で活躍しているとあって、すでに野球ファンの間でも定着している。
【現役ドラフト候補】巨人は”芽が出ない右腕にチャンスを！”高木豊が考える現役ドラフト候補選手について語る！【巨人】【楽天】【西武】
今回の現役ドラフトには果たしてどんな選手が各球団から出てくるか、球界内からも考察の声があがっている。
現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は11月28日に自身のYouTubeチャンネルに「【現役ドラフト候補】巨人は“芽が出ない右腕にチャンスを！”高木豊が考える現役ドラフト候補選手について語る！【巨人】【楽天】【西武】」と題した動画を更新。3球団の現役ドラフト候補選手に関して独自の考察を加えている。
まず高木氏は同制度について、現役ドラフト組の中日、細川が今年の契約更改で1億円超えを達成したことが報じられるなど、新天地で輝いている選手が多く出ていることに「希望が出るというか」、選手間にもポジティブなイメージが拡がっていると指摘。
動画内では3球団の現役ドラフト候補に触れている。
まず巨人では堀田賢慎に注目。2019年ドラフト1位入団。トミー・ジョン手術を受け、潜在能力の高さも認められる右腕は、これまでもすでに独り立ちを果たした山崎伊織とともに、巨人先発陣を支える逸材と期待を集めてきた。
ただ今季は開幕1軍スタートを果たすも定着せず。8試合に出場（内先発3試合）、0勝1敗、防御率5.24。
ドラ1入団、今季でプロ6年目を迎えた堀田に対し、高木氏も「なかなか芽が出ない、いいものはあるのに開花しないという」と、もどかしさも感じるとした。
一方、昨年の現役ドラフトでは中継ぎの畠世周が阪神に移籍。優勝を果たしたチームでは特にシーズン終盤のゲームで起用され、防御率0・00と結果を残した。
高木氏も「畠が阪神に行って使われるようになってきた」「そういうことを狙いながら堀田かな」と、新天地で覚醒する可能性もあるとして、現役ドラフトの候補になりうると見る。
理由としては巨人の投手陣の構成にも目を向けた。高木氏は「巨人に同じようなタイプがけっこう多い」と堀田と同じ、右の本格派として、西舘勇陽、赤星優志、山崎伊織なども控えることで「タイプ的にははじかれそうな」「なかなかうまいこといかんな」と、今後の覚醒を願う場面もあった。
動画の中では楽天、西武の現役ドラフト候補選手についても触れている。昨年も多くのサプライズがあった現役ドラフトに今季はどんなドラマが生まれるか。各球団ファンにとっても注目の1日となりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]