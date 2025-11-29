元NMB48で女優の上枝恵美加（31）が29日、インスタグラムを更新。スペイン人男性との結婚を発表した。

上枝は「いつも応援してくださるファンの皆様、そして関係者の皆様へ」と題し「この度、結婚しましたことをご報告させて頂きます。お相手はスペインの方なのですが、昨年亡くなった父が闘病中の時も、家族を沢山支えてくれたとても優しい方です」と報告。「国際結婚にはなりますが、今後も今まで通り日本とスペインの2拠点で芸能活動を続けて行きます。より一層活動の幅を広げていけるように精進して参りますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします」と夫とのツーショットとともにつづった。

またスペイン語でも「Hoy es un di a especial（今日は特別な日です）」とつづった。

上枝は、17年7月にNMB48を卒業後、単身でスペインに渡り、現在はモデルとしてCM出演するなど、活躍の幅を広げている。日本語、英語、スペイン語の3カ国語に堪能なトライリンガルでもある。

◆上枝恵美加（かみえだ・えみか）1994年（平6）7月13日、大阪府生まれ。11年12月、NMB48の3期生に合格。12年10月結成のチームB2でキャプテン。13年のじゃんけん大会で2位。17年7月にグループ卒業後は、舞台やドラマの他、スペインに渡っての芸能活動も。162センチ。血液型B。

※「Hoy es un di a especial」のdiのiは、アキュートアクセント付きI小文字