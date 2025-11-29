¡Ö°ì·â¿¹ÅÄ¡×¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡Ä«¥É¥é½÷Í¥¤ÎÅ·Á³²òÅú¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Á¡×
½÷Í¥¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê29¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡ª¡©¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°8»þÈ¾¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¯¥¤¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÅ·Á³¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡Ö°ì·â¿¹ÅÄ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¤¹»Ò¤¬²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÊ¡ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ë²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ö¥í¥±¤òÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿¿åÅû¤Î¡Ö¶Ã¤¤ÎºÇ¿·µ¡Ç½¡×¤ò¡¢¥¯¥¤¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½ÐÂê¤·¤¿¡£
²òÅú¼Ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿åÅû¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤â¸Ç¤¯ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£MC¤Î±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤¢¡¢¤ª¹Í¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢²òÅú¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¿¹ÅÄ¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¼ê¤ò¤¢¤²¡Ö¤¢¡¢»ØÌæÇ§¾Ú¤È¤«¤Ç¡Ä¡×¤È²òÅú¡£MC¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬Æ°ÍÉ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¿¹ÅÄ¤µ¤ó¡ª¿¹ÅÄ¤µ¤ó¡ª¿¹ÅÄ¤µ¤ó¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¿¹ÅÄ¤Ï°ìÅÙ¤ÏÉÔÀµ²ò¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö°ã¤¦¡Ä¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¼Õ¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À»³Î¤¤«¤é¤ÏÌÜ¤ò¤à¤¤¤Æ¡Ö¿¹ÅÄ¤µ¤ó¡ª¿¹ÅÄ¤µ¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Â³¤¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ë¡£»³Î¤¤¬¡Ö¡Ê»ØÌæÇ§¾Ú¡Ë¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×¤ÈÌµÍý¤ä¤êÊÌ¤Î²óÅú¤òµá¤á¤Æ¥¯¥¤¥º¤òÂ³¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¡È¤ä¤é¤«¤·¡É¤Ëµ¤¤Å¤¡Ö¤¢¤Ã¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£
²òÅú¼Ô¤Î¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæÂî»Ö¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦Åö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¬Æþ¤ê¡¢¿¹»°Ãæ¤ÎÂ¼¾åÃÎ»Ò¤Ï¡Ö´éÇ§¾Ú¡©¡×¤È¥Ü¥±²òÅú¡£»³Î¤¤¬¥¯¥¤¥ºÂ³¹Ô¤Î¤¿¤á¡Ö1²ó¡¢Ç§¾Ú¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡ª¡×¤È¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤·¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤ª¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
Àµ²òÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÅú¤¨¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥²¥¹¥È¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬¡¢»ØÌæÇ§¾Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤±¤ë¿åÅû¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â±é¡£¿¹ÅÄ¤Ï¸ý¤Î·Á¤ò¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÆ°¤«¤·¤ÆÊ¿¼Õ¤ê¤·¤¿¡£»³Î¤¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¯¥¤¥º¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥«¥ó¤Î±Ô¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÅÄÃæ¤«¤é¤Ï»ëÄ°¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡×¤È½Ð¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡Ö°ì·â¿¹ÅÄ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿¹ÅÄ¤Ï°ì½Ö¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¸Ñ¤Ë¤Ä¤Þ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¤¬¡Ö°ì·â¤ÇÅö¤Æ¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ë¤â¡Ö¥¥á¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡Á¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢ÀÖÌÌ¤·¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Á¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¿¹ÅÄ¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÈÅÅ¤È¤·¤Æ¾®·¿¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸´ï¤òÀâÌÀ¤¹¤ëºÝ¡Ö¥¨¥¢¥¬¥ó¤È¤«¡¢¸ª¤³¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÏÓ¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤«¤µ¤º»³Î¤¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¡¢¥¨¥¢¥¬¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸´ï¡£°ì·â¤Ç¤¹¤Í¡Á¡¢·â¤Á¤¿¤¬¤ë¤Ê¡Á¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÀÖÌÌ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö°ì·â¿¹ÅÄ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¿¹ÅÄ¤ÈËÌÀî¤Ï±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡ÊÆâÅÄ±Ñ¼£´¶ÆÀ¡¢¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ç¶¦±é¡£¿¹ÅÄ¤Ï2027Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø½ä¡Ê¤Þ¤ï¡Ë¤ë¥¹¥ï¥ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£