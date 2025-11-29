犬が食べると『消化不良』引き起こすモノ５選

人間にとっては無害でも、犬が摂取してしまうと消化不良を引き起こしやすい食べ物は数多く存在します。ここでは、犬が食べると消化不良を引き起こすモノを紹介するので、与え方に気をつけたり、与えないように注意してください。

1.生のきのこ類

犬にきのこを与えること自体は大きな問題ではありませんが、生のまま与えてしまうと消化不良になり、嘔吐や下痢といった症状を引き起こすリスクが非常に高いです。

きのこは食物繊維が豊富なので、加熱せずに食べてしまうと、人間でも消化不良を引き起こす恐れがあるため、犬には必ず茹でたり蒸したりして、しっかり火を通した上で与えてください。

2.イカやタコ

犬にイカやタコは基本的に与えてはいけません。加熱すれば与えることはできますが、消化不良を引き起こし、腹痛や下痢、嘔吐などの症状を引き起こしかねません。

また、加熱が足りていなかった場合、チアミナーゼという酵素がビタミンB1を破壊し、継続的に与えた場合、ビタミンB1欠乏症に陥る恐れもあります。

食欲不振や倦怠感、筋力低下、歩行障害、呼吸困難など危険な症状を引き起こし、最悪の場合、心不全を発症する危険もあるので与えないようにしましょう。

3.甲殻類

エビやカニといった甲殻類は、犬に与えると消化不良だけでなく、ビタミンB1欠乏症やアレルギー症状を引き起こす恐れがあるため、加熱して与えることも可能ではありますが、あえてリスクを取る必要はないでしょう。

また、甲殻類の場合は、加熱しても体質によっては消化不良を引き起こし、腹痛や嘔吐、下痢といった症状につながる恐れもあります。

4.生のさつまいも

さつまいもは甘くて犬も食べられる食材なので、秋冬になると好んで食べているわんこも多いでしょう。しかし、さつまいもを与える際は、必ず加熱してから与えてください。

生のさつまいもは食物繊維が豊富なので消化不良を引き起こします。体質的に消化不良を引き起こしやすい犬や小型犬、子犬やシニア犬はリスクが高いので、生のさつまいもを誤食しないように気をつけましょう。

5.人間用の牛乳

意外と知らない人も多い消化不良を引き起こしやすいモノが『牛乳』です。赤ちゃん犬用のミルクなどはありますが、含まれている成分が異なる点に注意してください。

犬に人間用の牛乳を与えてしまうと、乳糖を消化できずに下痢や嘔吐、腹痛を引き起こすことがあります。体調不良が続くと体に大きな負担がかかるため、与えないようにしましょう。

消化不良になりやすいモノを誤食した場合の応急処置

消化不良になりやすいモノでも、少量であれば様子を見て経過観察することが推奨されるケースも多いです。

しかし、魚介類や牛乳など、本来与えるべきではないモノを摂取してしまった場合は、一時的に食事を抜いて胃腸を安静に保ったり、消化の良いドッグフードに切り替えることをお勧めします。

また、少しでも消化不良だと思われる症状を発症した場合は、速やかに動物病院へ連れていき、食べた日時やモノ、量、その後の様子などを獣医師に伝えてください。

まとめ

私たちが好んで口にしている食べ物の中には、犬が食べてしまうと消化不良を引き起こしやすいモノが多数存在します。犬が安全に食べられるモノか否かを正確に判断し、誤食してしまった場合は、獣医師に相談してください。

(獣医師監修：葛野宗)