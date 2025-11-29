ワンコが喜ぶと思って、大きなぬいぐるみを見せてみたら…？予想外のリアクションが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で223万回再生を突破。「怖かったんやw」「愛おしい」といった声が寄せられています。

【動画：大きなぬいぐるみを買ったので、犬に見せた結果→喜ぶかと思ったら…予想と違いすぎる『まさかの反応』】

ワンコに大きなぬいぐるみを見せたら…

TikTokアカウント「nomorimori」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザー×マルチーズのMIX犬「貂（てん）」ちゃんに大きなぬいぐるみを見せてみた時の反応です。

飼い主さんは「きっと喜んでくれるだろう」と期待して、ぬいぐるみを部屋の前に持っていったそう。するとドアのすりガラス越しにぬいぐるみを見た貂ちゃんは、今すぐ駆け寄りそうなほど興味津々に。

部屋にいるご家族は貂ちゃんがドアに激突しないように体を抑えていたのですが、飼い主さんがドアを開けた直後に手を離したそう。その瞬間に解放された貂ちゃんは、ぬいぐるみに向かってダッシュ！わかりやすくハイテンションになっている姿は、まるで小さな子どものようで微笑ましいです。

喜ぶかと思いきや、ビビりまくり！？

このままぬいぐるみにじゃれついて遊び始めるかと思いきや、貂ちゃんはぬいぐるみまであと数十センチというところで急ブレーキをかけて立ち止まったとか。そしてくるりと方向転換したかと思うと、大慌てで逃げていったそう！

どうやら近づいてみたら思った以上にぬいぐるみが大きくて、ワクワク感より恐怖が上回ってしまったようです。

一気に警戒心MAXになった貂ちゃんは、十分に距離をとってからぬいぐるみに向かって「出ていけ！絶対こっちに来るなよ！」とばかりに吠えたとか。ご本人は必死ですが、ビビりまくっている姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

飼い主さんの愛を感じる対応

貂ちゃんがこれほど吠えるのは初めてだったため、飼い主さんは「え～」と驚くと同時に申し訳ない気持ちに…。そこでぬいぐるみを見えない場所に移動させてから、「おいで」と貂ちゃんのそばに行って抱っこしてあげたそう。すると貂ちゃんも安心したのか、大人しくなったとのこと。

貂ちゃんが怖がったらすぐにぬいぐるみを隠すところに、飼い主さんの愛と優しさを感じますね。きっと貂ちゃんも良かれと思ってやったことだとわかってくれたのではないでしょうか。

この投稿には「急ブレーキからの威嚇、可愛すぎ(笑)」「面白がって怖がらせずに、ぬいぐるみしまうの優しい」「『なんかごめんね…』って感じで、溺愛っぷりが分かる笑」といったコメントが寄せられています。

貂ちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「nomorimori」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「nomorimori」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。