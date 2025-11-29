超特急アロハ、芝居の心配事相談したメンバー告白「とりあえず連絡しようと思って」
【モデルプレス＝2025/11/29】超特急のマサヒロ（森次政裕）とアロハ（高松アロハ ※「高」は正式には「はしごだか」）が28日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。アロハが、俳優活動の際に相談したメンバーを明かした。
【写真】超特急アロハが芝居の心配事について連絡したメンバー
この日、アロハは「お芝居の時に福岡の…博多弁のセリフがあった」と回顧。神奈川出身ということもあってか「もうニュアンス分からなすぎて『とりあえずハルに連絡しよう』と思って」と熊本出身のハル（柏木悠）に尋ねたと振り返った。ところが、ハルからは「『いや、分からん』って」と返答があったといい「俺もいまいちまだ分かってない」と方言の難しさを語った。
その後、フジテレビTWO／フジテレビTWOsmartにて放送されているグループの冠バラエティ番組「超特急の撮れ高足りてますか？」の方言クイズで、山口出身のマサヒロが話す山口弁を聞いて「『山口いいな。おもしろ』と思って」と習得したいと告白。マサヒロが驚きつつも「いつでも教えますよ…じゃあ、今日家行くね」と冗談めかすと「みっちり教えてください。マンツーマンで」と意欲を見せた。一方でマサヒロは、日頃から大阪出身のタカシ（松尾太陽）の方言を聞いて「『いいな』とも思う」と明かした。「俺山口だから、隣の福岡も『可愛いなぁ』とか思ったり。広島は広島でちょっとまた違ったりするのよ、山口と…若干」と話しつつ、習得したい方言は「沖縄とか…沖縄は沖縄の言語みたいになってるから、結構習得したら面白そう」と楽しそうな様子だった。
また、マサヒロが最近嬉しかったことについて語る場面も。シューヤ（志村秀哉）とのコンビ「チャーはん」によるYouTubeチャンネル「超チャーはん」が11月12日に開設され、「すでに5万人いきそうな登録者数の勢いがあって、有り難いです」と喜んだ。今後の配信内容は「2人の好きなファッションとか旅行Vlogとか。男の好きなものとか…今後メンズファンも増えてほしいなっていう思いも込めて」と口に。アロハが「ぜひゲストに出させてくださいよ、僕」と出演を希望すると「呼びます、じゃあ。いいんですか？言いましたね？結構お金使わすよ？」とアロハを笑わせていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】
【写真】超特急アロハが芝居の心配事について連絡したメンバー
◆超特急アロハ、俳優活動時に相談したメンバー
この日、アロハは「お芝居の時に福岡の…博多弁のセリフがあった」と回顧。神奈川出身ということもあってか「もうニュアンス分からなすぎて『とりあえずハルに連絡しよう』と思って」と熊本出身のハル（柏木悠）に尋ねたと振り返った。ところが、ハルからは「『いや、分からん』って」と返答があったといい「俺もいまいちまだ分かってない」と方言の難しさを語った。
◆超特急マサヒロ「超チャーはん」チャンネル登録者数増加に「有り難い」
また、マサヒロが最近嬉しかったことについて語る場面も。シューヤ（志村秀哉）とのコンビ「チャーはん」によるYouTubeチャンネル「超チャーはん」が11月12日に開設され、「すでに5万人いきそうな登録者数の勢いがあって、有り難いです」と喜んだ。今後の配信内容は「2人の好きなファッションとか旅行Vlogとか。男の好きなものとか…今後メンズファンも増えてほしいなっていう思いも込めて」と口に。アロハが「ぜひゲストに出させてくださいよ、僕」と出演を希望すると「呼びます、じゃあ。いいんですか？言いましたね？結構お金使わすよ？」とアロハを笑わせていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】