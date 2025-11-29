赤ちゃんとシベリアンハスキーさんの微笑ましい姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で8万1000回再生を突破し、「見守っている姿に感動」「本当にお利口さん」「頼もしい兄犬だね！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが『うつ伏せの練習』をしていたら、大型犬が寄り添って…愛おしすぎる『微笑ましい光景』】

うつ伏せの練習をする赤ちゃん

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の投稿主さんは、『もん』ちゃん、『にこ』ちゃんという2頭のシベリアンハスキーと暮らしています。今回の主役は、長男のもんちゃん。一緒に暮らす赤ちゃんの「うつ伏せの練習」を応援する係なのだそうです。

うつ伏せの練習が始まると、赤ちゃんは真剣な顔つきに！そんな赤ちゃんの様子を、もんちゃんが隣で見守ります。途中、体力が尽きて泣いてしまうと、優しい眼差しで応援してくれたそう。もんちゃんはとても優しい性格で、普段から赤ちゃんのお世話を積極的に行ってくれるのだそうです。

モフモフベッドで一旦休憩…♡

もんちゃんには、応援する他にも役割がありました。それは赤ちゃんのベッドになること。もんちゃんのモフモフの毛並みは、赤ちゃんが一休みするのにちょうどいいのだといいます。うつ伏せの練習で疲れた赤ちゃんは、もんちゃんのモフモフベッドで休むとすっかり元気になったとのこと。

赤ちゃんも、もんちゃんの温かな体に大変癒されていた様子だったとか。まるで癒しを求めるかのように、もんちゃんの毛を握りしめることもあったそうです。赤ちゃんにスキンシップをしてもらえて、もんちゃんもニコニコ。お互いに癒しあうという2人の関係性に、見ている方まで和みます…♡

最後まで見守る姿にホッコリ

赤ちゃんとスキンシップを取ったもんちゃんは、癒されすぎてお昼寝を始めてしまいました。赤ちゃんは、もんちゃんの隣で再び練習に励んでいたそうです。

練習が終わると、嬉しいミルクタイム！もんちゃんも起床して、赤ちゃんがゴクゴクとミルクを飲む姿を嬉しそうに見つめていたといいます。もんちゃんのサポートのおかげで、赤ちゃんも少しずつ出来る事が増えているのでしょうね！

この投稿には「すごく癒されました」「こんなんホッコリするに決まってる」「見守ってくれて安心ですね」などの温かなコメントが寄せられています。

もんちゃん＆にこちゃんとご家族の仲睦まじい日常はYouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。