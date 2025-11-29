【京大祭で話題】来校者をラクにする「賢い」出店に5千いいね「経営者の素養」「ニーズがわかってる」【ママリ】

京大祭で【荷物預かり屋】を出店

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、えもり えも(@emofairystar1)さんの投稿です。高校や大学での学園祭というと、楽しかったなあと思い出が蘇る方もいるのではないでしょうか。さまざまな模擬店や出し物があってわくわくしますよね。えもりさんは京大祭にて、変わった出店を発見し投稿。「あると助かるかも！」と思わせられるアイデアが注目を集めました。

投稿者・えもり えも(@emofairystar1)さんは京大祭にて、変わった出店を発見し投稿。「あると助かるかも！」と思わせられるアイデアが注目を集めました。求められているニーズに目を付けた出店がこちら！

©emofairystar1

京大祭、工夫を凝らした模擬店が並ぶ中、荷物預かり屋さんしてるところあって賢い。



#京大NF2025

学園祭は身軽に周りたい！というニーズに応えていますね。模擬店は生徒たちもお客もわくわくするようなものをイメージする中、“実用性のある”アイデアに驚きました。荷物を責任もって管理するという体験も、友人たちとなら良い思い出になりそうです。



この投稿には「好きな事でなく、『求められる事』に目をつけた人、経営者の素養ある✨」「ニーズが分かってますね」といったコメントが寄せられていました。学園祭ではなかなか見かけることのない出店に、驚きですね。ニーズに沿ったアイデアが光る【荷物預かり屋】の投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）