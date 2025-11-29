『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（テレビ朝日系）が、12月26日16時30分より幕張メッセから生放送。第1弾出演アーティストが発表となった。

今回出演が発表されたのは、AI、INI、aiko、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、ano、いきものがかり、幾田りら、＝LOVE、WEST.、ACEes、XG、Kis-My-Ft2、CANDY TUNE、King & Prince、ゴールデンボンバー、櫻坂46、THE RAMPAGE、JO1、GENERATIONS、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、Superfly、SixTONES、Stray Kids、Snow Man、timelesz、Tani Yuuki、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、Travis Japan、なにわ男子、Number_i、NiziU、乃木坂46、HANA、Perfume、羊文学、BE:FIRST、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、マカロニえんぴつ、三浦大知、Mrs. GREEN APPLE、M!LK、ゆず、LiSA、緑黄色社会の48組。

なお、今回の放送は再放送や見逃し配信はなく、この日限りのパフォーマンスを6時間40分にわたる生放送で届ける。また、出演者は今後も発表予定だ。

