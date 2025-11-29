ＤｅＮＡは２９日、ダヤン・ビシエド内野手（３６）、ハンセル・マルセリーノ投手（２３）と２０２６年シーズンの選手契約を結ぶと発表した。

キューバ出身のビシエドは今季７月にＤｅＮＡに加入し４３試合に出場。打率・２３９、２本塁打の成績を残した。９月末に左足を痛めて出場選手登録を抹消され、ＣＳには出場できなかった。

ドミニカ共和国出身のマルセリーノは２２年に育成選手として入団し、昨季５月に支配下登録されて２試合に登板した。

球団を通じてビシエドは「また日本に戻ることができ、そしてまたベイスターズでプレーできることを嬉しく思います。ベイスターズは上位を狙える強さがあり、チームメイトもみんなファミリーのように良い雰囲気で戦っています。その一員として、シーズンを通して怪我なく１００％の力を出してチームに貢献していきたいです。今年はシーズン途中からの合流だったにも関わらず、いつも大きな声援を送ってくれて感謝しています。来年も頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします！」とコメント。マルセリーノは「来年も野球をする環境を与えてくれるベイスターズには感謝の気持ちでいっぱいです。今シーズンは２軍での出場が多かったので来年は１軍での出場を増やせるよう、日々努力して皆さんに応援される選手になります。来シーズンもファンの皆さんに会えるのがすごく楽しみです！チームに貢献できるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。Ｖａｍｏｓ！！！」とコメントした、