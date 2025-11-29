人気アニメ「ONE PIECE（ワンピース）」の主題歌で知られる歌手大槻マキが、上海で28日に開催されたイベントへ出演中に歌唱を中断させられ、29日の出演も取りやめになる事態となった。29日までに、公式サイトが更新され、事務所スタッフが報告した。

大槻は28、29日に、上海・西岸ドームアートセンターで開催中の「バンダイナムコフェスティバル2025」に出演予定だった。

28日の出演時に「パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました」と伝え、29日出演についても「同様の事情により（出演は）中止となっております」と明かした。

この事態をめぐって、X（旧ツイッター）では歌唱中に突然照明が落ち、音楽が止まり、大槻が駆けつけたスタッフに促されてステージを去る動画が出回っている。

◇ ◇

以下、公式発表全文

11月28日(金)、11月29日(土)「バンダイナムコフェスティバル2025」

平素より大槻マキを応援いただき、誠にありがとうございます。

このたび、11月28日および29日に上海・西岸ドームアートセンターにて開催されている「バンダイナムコフェスティバル2025」に関しまして、28日のステージにつきましては、パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました。

また、29日の出演につきましても、同様の事情により中止となっております。

出演を楽しみにお待ちくださっていたファンの皆さまには、急なご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます。

何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

大槻マキ 事務所スタッフより

◇ ◇

台湾有事について、武力行使を伴えば存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁から日中関係が緊張。浜崎あゆみ、ジャズピアニスト上原ひろみのコンサート、人気アニメ「美少女戦士セーラームーン」のミュージカルなどが相次いで中止となっている。