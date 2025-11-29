「子どもがいて良かった」旅先で気づく母→親子の愛しい瞬間に6千いいね「素晴らしい」「尊すぎるぅ」【ママリ】

一緒にやりたい、その気持ちがうれしい

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、男鹿(おが)☺︎Lv.1🎀(@oga_otokoshika)さんの投稿です。日々成長していく子どもたち。何気ない瞬間でも、一緒に過ごす親にとっては、大切な宝物になりますよね。ママがしていた“ちょっとしたマネ”に、娘さんも参加してくれた、愛おしい瞬間の写真をごらんください。

いつもは見ているだけだった遊びに、子どもが自ら加わってくれた…。そんな「できた」「やってみたい」が垣間見える時、親は言葉にできない幸せを感じますよね。





投稿者さんも、まさにそんな小さな成長に心が温まったそうです。

oga_otokoshika

子どもがいて良かったなと思う事の1つ



今までシーサーのモノマネをしても1人だったのが、てこてこ間に入ってくれて2人になった事です。

©oga_otokoshika

ちなみに1人の頃

大人にとっては何気ない仕草でも、子どもの“参加”には大きな意味があります。ママが楽しそうにしているから、自分もやってみたい。その気持ちが芽生えるには、安心できる環境と信頼が必要ですよね。



そして、ひとりだったシーサーが、ふたりになったという小さな変化。それは「一緒に楽しみたい」というサインであり、親子の関係がまた少し深まった証なのでしょう。



この投稿に「ちびシーサーかわいい」「お二人とも、おちりかわいい🩷」などのリプライが寄せられていました。



こうした日常のワンシーンの積み重ねが、親の記憶にも子どもの心にも、温かい形で残っていくのだと感じさせてくれます。そんな幸せな“成長の一歩”をおすそ分けしてくれた、素敵な投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）