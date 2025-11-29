◆カープ レジェンドゲーム（２９日・マツダ）

広島ＯＢが集結して３年半ぶりに開催される「カープ レジェンドゲーム」に、ゲイル・ホプキンス氏が初参加した。８２歳のＯＢ助っ人は、背番号６のユニホーム姿で「ワンダフル、アメイジング」と、声を弾ませた。

当時のジョー・ルーツ監督から熱心に誘われ、１９７５年に入団。同１０月１５日に球団創設初のリーグ優勝を決めた巨人戦（後楽園）では３ランを放ち、球団創設初のリーグ優勝に貢献した。「あのホームランで人生が変わったので、忘れられない」と、当時を懐かしんだ。マツダを訪れるのは２度目という。「シミンキュウジョウ（旧球場の方が）スキ」と、笑った。広島では２年間プレーし、南海在籍時を含め通算３年で３６０試合、打率２割８分２厘、６９本塁打、２２９打点という成績を残した。引退後は医学博士号を取得し、整形外科の開業医となった。

ＯＢが集結してのイベントは、本拠地移転前の０８年に広島市民球場、２２年にマツダで開催されて以来。今年はリーグ初優勝を決めてから５０年、被爆８０年の節目に「未来へつなぐ 平和への思い カープとともに」と題して実施。半世紀前にリーグ優勝を決めた試合の相手だった巨人から中畑清、江川卓、高橋由伸の３氏も参加する。

参加メンバーは以下。

【チームＣａｒｐ】

▼監督 山本浩二

▼投手 池谷公二郎、※金城基泰、山根和夫、小林誠二、川口和久、川端順、黒田博樹、※菊地原毅、※永川勝浩、※野村祐輔

▼捕手 ※道原裕幸、石原慶幸

▼内野手 ※ゲイル・ホップ金子、木下富雄、山崎隆造、原伸次、野村謙二郎、新井貴浩

▼外野手 長嶋清幸、前田智徳、浅井樹、※広瀬純

【チームＨｉｒｏｓｈｉｍａ】

▼監督 安仁屋宗八

▼投手 外木場義郎、渡辺弘基、※佐伯和司、大野豊、金石昭人、※紀藤真琴、※佐々岡真司、山内泰幸、※横山竜士

▼捕手 達川光男、西山秀二

▼内野手 高橋慶彦、小早川毅彦、正田耕三、江藤智、※小窪哲也

▼外野手 内田順三、金本知憲、緒方孝市、天谷宗一郎、※赤松真人

（年齢順、敬称略、※は初出場）

【ゲスト出場】

中畑清、江川卓、高橋由伸