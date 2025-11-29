小倉優子が最近、Instagramで披露した手料理が注目を集めている。成長期の長男は自宅で「お腹空いた～！」と常に言っているらしく、そんな彼のために作ったのは、パンケーキとカルボナーラというボリューム満点のおやつ。特にカルボナーラは、黒コショウを効かせた本格派で、長男から「お店の味じゃん！」と絶賛された。小倉は火を止めてからフライパンで混ぜるという簡単なコツも公開しており、次回はリール動画で作り方を紹介する予定だという。

この三連休、小倉家は充実した時間を過ごした様子も報告されている。次男の誕生日祝いで「釣船茶屋ざうお」に行き、釣った魚を楽しむほか、お台場や長男リクエストの焼き肉も満喫。リラックスした家族の姿が写真からも伝わってくる。家では長男が学校に持っていきたいというシフォンケーキも焼き上げ、子どもたちとの時間を心から楽しんでいる様子がうかがえる。

小倉は「手が離れていく分、好きな料理を作れる時間が幸せ」と子育ての喜びを語り、ファンからも「仲良し親子！」「最高のお家だね」と共感の声が寄せられている。仕事や子育てを楽しみながら、自宅でも本格的な味を提供する姿は、家庭の温かさと料理の楽しさを存分に感じさせる。成長期の子どもにとって、こんな笑顔あふれるおやつタイムはきっと特別な時間になるだろう。

