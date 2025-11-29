メーカー主催オーナーミーティングの先駆け

去る11月15日、好天となった大磯ロングビーチ第一駐車場を会場として『AOG湘南里帰りミーティング2025』が開催された。

【画像】過去最高の388台が参加！『byオーテック』、『by ニスモ』で繋がる『AOG湘南里帰りミーティング2025』 全183枚

AOGは『オーテック・オーナーズ・グループ』のことで、主催者である『日産モータースポーツ&カスタマイズ』（以下NMC/2022年4月にオーテックジャパンとニッサン・モータースポーツ・インターナショナルを統合）の本社が茅ヶ崎（湘南）にあることから、『里帰り』というネーミングとなっている。



毎回、オーテックのカスタムカーとニスモのロードカーで会場が埋め尽くされる。 高桑秀典

茅ヶ崎から全国に出荷されたクルマが誕生の地に集結する当イベントは、メーカーが主催するオーナーミーティングの先駆けで、2004年にスタート。

2013年は台風接近予報、2020年と2021年はコロナ禍の影響で実施できなかったので、今年で18回目の開催となる。

オーテックのカスタムカーおよびニスモのロードカーを愛用しているユーザーに対してNMCが感謝の意を込めて開催しているビッグイベントだが、あくまでも『オーナーを主役とした大規模なオフ会』というスタンスで実施されている点が、初回からの特徴となっている。

そのため、今回も主催者側が用意したコンテンツを観るだけのイベントではなく、全国各地から愛車を持ち寄ったオーナーがメインキャストになり、オーナー同士の交流を大切にする雰囲気が醸成されていた。

その空気感の中でNMCはユーザーとのつながりを通して理解を深め、ニーズにマッチしたクルマを提供しているのであった。

車種ごとに駐車しユーザー同士が交流

単一車種ユーザーによるオーナーミーティングとは異なり、NMCというメーカーが主催する大規模なオフ会なので参加人数が多く、今年は797名、420台という申込受理数での開催となった。

当日は様々な事情で来場できなかったオーナーもいて、実際には634名、388台での開催となったが、それでも参加台数は過去最高で、オーテックのカスタムカーとニスモのロードカーを愛用しているユーザーが着実に増えていることを窺い知れた。



エクストレイル・ロッククリークやパトロール・ニスモといった話題の新型車が展示された。 高桑秀典

参加車両はノートが最多で、それにセレナが肉迫。マーチ、オーラ、エクストレイル、スカイライン、シルビア、ステージア、エルグランドという順番で続く内訳となった。

常連の参加者が多いが、毎回3割が初参加とのことで、今後もユーザーの新陳代謝を繰り返しながら継続開催されていくだろう。

会場では車種ごとに駐車するのでユーザー同士が交流でき、さらに車種の垣根があっても『by オーテック』、『by ニスモ』であるがゆえにつながれる楽しさもあって、どのエリアも活気があった。

今回も開会式の後に『遠来賞』と、走行距離最長車に賛辞を贈る『過走大賞』の表彰があり、北東の遠来賞は北海道から参加の『セレナe-POWERオーテック』、南西の遠来賞は佐賀県から参加の『オーラ・ニスモ』、過走大賞は38万8500kmを走破している『プリメーラ・オーテック・バージョン』（茨城県から参加）が受賞した。

最新カスタムカー、車中泊仕様車、福祉車両などを展示

今回もすべてのオーナーが主人公になれるコンテンツが用意され、参加人数が多いこともあり、NMCの社員が運営スタッフとしてサポート。開会式で挨拶した真田CEOが第一陣となり、会場の各所でユーザーとのつながりを深めた。

車両展示では、新型『リーフ・オーテック』や『パトロール・ニスモ』をはじめとする話題の最新モデルを披露。さらに1992年に発売した『R32型スカイライン・オーテック・バージョン』、2019年シーズンのスーパーGTを戦った『モチュール・オーテックGT-R』、『Z GT4』のホワイトボディなどを含め、計21台が展示された。



来年も数多くの参加者を集め、盛大に開催されるはずだ。 高桑秀典

また、オリジナルグッズ販売（イベント限定品あり）、メダル＆レザー刻印などのモノづくり体験ブース、キッズ向けコンテンツ（縁日ブースやキッズライド）、エンジニアトークショーを開催。

2025年シーズンのスーパーGT 23号車『モチュール・オーテックZ』のドライバーである高星明誠選手と、2025年オーテック・レースアンバサダーの高岡みほさんによるゲストトークショーおよびサイン会、じゃんけん大会も好評だった。

デザイン部ブース（新型エルグランド・オーテックのCG動画を専用ゴーグルで視聴）、テルテル坊主コンテスト、空力体験コーナー、カルチャーコーナー、横浜ラボブース、日産自動車吹奏楽団によるコンサート、協賛企業ブース、集合写真撮影も盛り上がった。

閉会式後に退場となったが、出口の左右に社員が並び、参加者たちを見送る姿が印象的だった。